Roma ve Milan, Galatasaray'ın gözdesi Jean Michael Seri'yi istiyor!

Galatasaray orta saha takviyesi çerçevesinde, Premier Lig'den düşen Fulham'ın Fildişi Sahilli yıldızını gündeminde tutarken oyuncuya ilgi de arttı. Express'in haberine göre, Fulham'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcuyla Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace talip ancak oyuncu İtalya'ya gitmeye sıcak bakıyor.

"ROMA İLE GÖRÜŞTÜK"

Seri'nin menajeri Franklin Mala, transfer için Roma ile görüştüklerini doğrularken Milan da yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için yarışa girdi. Öte yandan Napoli ve Inter'in de Seri'nin durumunu takip ettiği öne sürüldü.

BARÇA İLE DE ADI GEÇİYORDU

Nice forması giydiği dönemde Barcelona'yla sık sık adı geçen 27 yaşındaki futbolcu, 2018 yazında Fransız ekibinden Fulham'a 30 milyon euro'luk bedelle transfer olmuş ve İngiliz ekibi bu hamleyle kulüp transfer rekoru kırmıştı. Jean Michael Seri, 2018-19 sezonunda Premier Lig'den düşen Fulham'da 34 resmi maça çıktı.

(NTV Spor)