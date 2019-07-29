Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder için kararını verdi
Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, takımının Ternana ile oynadığı ve 3-1 kazanılan maçta 2 gol atarak yine kalitesini gösterdi. İtalyan temsilcisi, yıllık 1 milyon euro kazanan milli futbolcu ile yeni sözleşme imzalayacak. Cengiz Ünder ile yapılacak sözleşmenin 3 yıllık olacağı ve oyuncunun maaşına zam yapılacağı öğrenildi.
Cengiz Ünder, Roma ile mukavele yeniliyor. Ternana ile oynanan ve 3-1 biten hazırlık maçında iki gol atan milli futbolcu, yaklaşık 6 aydır Roma ile yeni bir anlaşma yapmak için bekliyordu. Geçen sezon gösterdiği performansla Bayern Münih ve Arsenal'in listesine giren ve 50 milyon euro fiyat biçilen Cengiz yaşadığı sakatlık sonrası geri planda kalmıştı.
3 YILLIK İMZA ATACAK
Sabah'ta yer alan habere göre; Ancak sezon öncesi tekrar forma giyen ve performansını yükselten Cengiz, attığı iki golle de Roma Teknik Direktörü Fonseca'nın gözüne girmeyi başardı. Roma'dan yılda 1 milyon euro kazanan Cengiz Ünder'in yeni sözleşmesinin 3 yıllık olacağı ve ücretine de zam yapılacağı belirtildi. Roma'nın Ternana ile oynadığı maçta Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Kolarov da forma giydi.
Geçtiğimiz sezon 6'sı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere Roma formasıyla 33 resmi maça çıkan Cengiz, bu maçlarda 6 gol attı ve 11 asist yaptı.
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Sirf yorum yapmaniz icin bole yapiolar cengiz yilda nasil 1mil. E. Kazanir en az 4 yada 5Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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cengo roma senin hakkını yiyor bro eljif elmas bile senden çok kazanıyor senin en az 5 milyon euro alman gerek çünkü sen dünya yıldızısın baba roma sana kazık atıyor ben senin yerinde olsam imza atmam neymardan daha hızlısın attığın golleri ronaldo bile atamıyor uyan artıkCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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cengizin yarısı kadar bile topcu olamayan yabancılar ülkemizde 3 beş milyona oynarken cengiz 1 milyon alıyormuş duyrulur türk yöneticiler paraları nasıl savurduğunuz ortadaCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Buda türk cocugu ve avrupada en iyilerden. Demekki oluyor. . Yeterki iyi antrenman , iyi yönetici, iyi niyet olsun.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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1 milyon azCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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balon oyuncu, 2 seneye türkiyeye beşiktaşa döner. bu cengizi beşiktaş roma milana iyi satmışCevap Yaz 1 30 Yayından Kaldır
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ŞU HABERİN ALTINA CENGİZ ÜNDERİ ROMA DA İZLEYENLER YORUM YAPSIN SÜMEYYELER DEĞİL. CENGİZ KALİTELİ Bİ FUTBOLCU . 3 MİLYON ALSA KIMSE ÇOK DEMEZYayından Kaldır
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YANLIZ BEŞİKTAŞ SATMADI BAŞAKŞEHİR SAATI :) BİLMEDİGİN KONULARDA BEYNINI YORMA1 Yayından Kaldır
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sen salaksın galiba adam başakşehirde oynadı 8 taşta değil1 Yayından Kaldır
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Sümeyye sen ne yiyip ne içiyorsun biraz az kullan mallaşmışsınYayından Kaldır