Roma, Mert Çetin'i 3 milyon euroya transfer etti

16.08.2019 18:51

İtalyan ekibi, 22 yaşındaki oyuncuyu 3 milyon euro karşılığında 5 yıllığına renklerine bağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mert Çetin'in 5 milyon euronun üzerinde başka bir takıma transfer olması halinde Gençlerbirliği'nin transfer ücretinden yüzde 10 pay alacağı belirtildi. Mert Çetin, yeni kulübünde 15 numaralı formayı giyecek.

MERT ÇETİN: ROMA'NIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLİYORUM

Öte yandan Mert Çetin imza töreninde yaptığı açıklamada, "Roma'nın büyüklüğünü biliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum, gerçekten kelimelerle tanımlayamayacağım bir his. Kulübün ve taraftarların umutlarına ayak uydurabileceğime eminim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA