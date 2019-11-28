Başakşehir-Roma maçında yabancı madde Pellegrini'ye isabet etti!
Medipol Başakşehir-Roma karşılaşması, deplasman ekibinin yıldız oyuncusu Lorenzo Pellegrini'nin kafasına tribünden atılan yabancı bir maddenin isabet etmesinden dolayı kısa süreliğine durdu.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında oynanan Başakşehir - Roma karşılaşması kısa süreliğine durdu. 53'üncü dakikada Roma'nın kullanacağı köşe vuruşu öncesinde Pellegrini'ye atılan yabancı maddeden dolayı oyuncu kenara geldi.
ANONS YAPILDI
55'inci dakikada ise Rumen hakem Ovidiu Hategan maçı durdurarak güvenlik anonsu istedi. Lorenzo Pellegrini, tedavi için kenara gelirken hakem karşılaşmayı 58'inci dakikada kaldığı yerden devam ettirdi.
Haber Videosu: Başakşehir-Roma maçında yabancı madde Pellegrini'ye isabet etti!
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Herkezi maça davet ederseniz o olur başakşehir taraftarı değil bunlar bugüne kadar Bi olay duymadık zaten toplasan 500 kişi yoklarCevap Yaz Yayından Kaldır
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BU AKŞAM ÜLKECE REZİL OLDUK LAA :((Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır