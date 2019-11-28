Haberler » Spor » Başakşehir-Roma maçında yabancı madde Pellegrini'ye isabet etti! - Spor

Başakşehir-Roma maçında yabancı madde Pellegrini'ye isabet etti!

Medipol Başakşehir-Roma karşılaşması, deplasman ekibinin yıldız oyuncusu Lorenzo Pellegrini'nin kafasına tribünden atılan yabancı bir maddenin isabet etmesinden dolayı kısa süreliğine durdu.

28.11.2019 22:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:39
Başakşehir-Roma maçında yabancı madde Pellegrini'ye isabet etti!

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında oynanan Başakşehir - karşılaşması kısa süreliğine durdu. 53'üncü dakikada Roma'nın kullanacağı köşe vuruşu öncesinde Pellegrini'ye atılan yabancı maddeden dolayı oyuncu kenara geldi.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

ANONS YAPILDI

55'inci dakikada ise Rumen hakem Ovidiu Hategan maçı durdurarak güvenlik anonsu istedi. Lorenzo Pellegrini, tedavi için kenara gelirken hakem karşılaşmayı 58'inci dakikada kaldığı yerden devam ettirdi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Başakşehir-Roma maçında yabancı madde Pellegrini'ye isabet etti!
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (2)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.