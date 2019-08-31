Roma, Kolarov'un sözleşmesini uzatma kararı aldı!

31.08.2019 17:46

İtalya Serie A takımlarından Roma, Aleksander Kolarov'u takımda tutmaya karar verdi. Fenerbahçe'nin uzun süre kadroya katmak için uğraştığı Sırp futbolcu için Roma'nın sözleşme uzatma teklifinde bulunduğu belirtildi. İtalya'nın La Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre Roma, sözleşmesi 2020 yılında bitecek olan Kolarov'un sözleşmesini 2021'e kadar uzatmak istiyor.

DZEKO'NUN DA SÖZLEŞMESİ UZATILMIŞTI

Roma'nın teklifi sonrası Inter ve Fenerbahçe'ye kapıların tamamen kapanacağı kaydedildi. Roma, geçtiğimiz günlerde de takımdan ayrılacağı iddia edilen ve Kolarov ile yakın arkadaş olan Edin Dzeko'nun da sözleşmesini uzatmıştı.

(Sporx)