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Roma, Cengiz için 35 milyon euro istiyor!

İtalyan basını, Roma'nın, Cengiz Ünder'in bonservisi için 35 milyon euro istediğini yazdı. Milli oyuncu ile Manchester United ciddi şekilde ilgileniyor.

02.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:47
Roma, Cengiz için 35 milyon euro istiyor!

Paulo Fonseca'nın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından 'da forma şansı bulmakta zorlanan için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. basınında yer alan haberlere göre; Roma, 'dan çok sayıda kulübün radarında olan 22 yaşındaki futbolcu için en az 35 milyon euro talep ediyor.

BU SEZON SADECE 1 GOL ATTI

Roma'ya henüz resmi bir teklif gelmediği ancak Manchester United'ın temaslarda bulunduğu vurgulandı. Bu sezon sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder, 10 maçta görev aldı ve 1 gol attı.

Kaynak: Hürriyet

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