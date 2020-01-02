Roma, Cengiz için 35 milyon euro istiyor!

02.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:47

Paulo Fonseca'nın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından Roma'da forma şansı bulmakta zorlanan Cengiz Ünder için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalya basınında yer alan haberlere göre; Roma, Avrupa'dan çok sayıda kulübün radarında olan 22 yaşındaki futbolcu için en az 35 milyon euro talep ediyor.

BU SEZON SADECE 1 GOL ATTI

Roma'ya henüz resmi bir teklif gelmediği ancak Manchester United'ın temaslarda bulunduğu vurgulandı. Bu sezon sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder, 10 maçta görev aldı ve 1 gol attı.