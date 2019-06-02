Roma, Cengiz Ünder için yapılan 28 milyon euroluk teklifi reddetti

Adı sürekli büyük kulüplerle anılan Cengiz Ünder için sürpriz bir transfer haberi ortaya çıktı. İddiaya göre Roma Kulübü, İngiltere'den Cengiz Ünder için gelen 28 milyon euroluk teklifi reddetti.

EVERTON'DAN SÜRPRİZ TEKLİF

Fanatik'te yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'le ilgili İtalyan basınından bugün gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Çizme'de yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, sakatlığı nedeniyle sezonun son bölümlerinde çok az süre alabilen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Premier Lig ekibi Everton'ın yaptığı 28 milyon euroluk teklifin reddedildiğini yazdı.

Haberde sezon başından bu yana Avrupa'nın dev kulüpleriyle birlikte anılan Cengo için yapılan teklifin Roma tarafından yetersiz bulunduğu ifade edildi. Roma'yla sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan yıldız ismin güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.