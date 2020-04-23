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Cengiz Ünder, Everton, Roma, Spor, Haber

Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor

İtalyan devi Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'i gözden çıkardı. İtalyan ekibi, Ünder'i İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a göndermeyi planlıyor.

23.04.2020 19:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:52
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor

Koronavirüs, salgını sebebiyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran İtalyan ekibi Roma'da, milli oyuncu Cengiz Ünder de gündemin önemli başlıklarından biri.

Roma'da üçüncü sezonunu geçiren ve sergilediği performansla birçok Avrupa kulübünün radarına giren Cengiz Ünder için Roma'nın planı belli oldu.

İtalyan Calciomercato gazetesinin haberine göre, son aylarda yaşadığı sakatlıklardan dolayı bekleneni veremeyen 22 yaşındaki Cengiz Ünder yüksek tekniği nedeniyle iyi bir piyasa değerine sahip.

FONSECA KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın Justin Kluivert'i tercih etmesi ve Carles Perez'i de bir diğer seçenek olarak görmesi nedeniyle Ünder'in Roma defteri kapanabilir.

ANCELOTTİ CENGİZ'İ İSTİYOR

Napoli'de çalıştığı günlerden bu yana milli oyuncunun önemli bir hücum gücü olduğunu düşünen Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Ünder'i takımında görmeye sıcak bakıyor.

CENGİZ'E KARŞILIK KEAN

Birkaç ay önce kapıyı 40 milyon Euro'dan açan İtalyan ekibi şimdi İtalya'ya dönmek istediği konuşulan Moise Kean ile takas istiyor.

Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor
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Haber Yorumları (1)
ETLİEKMEKÇİ: Ağzıyla kuş tutsa yaranamaz. Gel aslanım sen Konyaspor''da oyna, kral olursun.
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