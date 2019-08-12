Rogers Kupası'nı Nadal kazandı

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Rogers Kupası'nın finalinde Rus Daniil Medvedev'i 2-0 yenerek organizasyonda üst üste ikinci, toplamda ise beşinci şampiyonluğunu kazandı.

12.08.2019 10:42
Rogers Kupası'nı Nadal kazandı

Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, son şampiyon Rafael Nadal ile Daniil Medvedev karşılaştı.

18 GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU VAR

Nadal, 1 saat 10 dakika süren süren mücadelede, ilk finaline çıkan Medvedev'i 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

Bu skorla Rogers Kupası'nda beşinci kez adını zirveye yazdıran 33 yaşındaki Nadal'ın 18 Grand Slam şampiyonluğu bulunuyor.
Kaynak: AA
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