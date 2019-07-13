Garry Rodrigues: Şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım
Fenerbahçe'nin Al Ittihad takımından 2 yıllığına kiraladığı Rodrigues, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için gurur duyuyorum. Şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.
Fenerbahçe Kulübü'nün, Al Ittihad takımından satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli camiada şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Rodrigues, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için gurur duyuyorum. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum, çok özel hislere sahibim. Burada şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.
"FENERBAHÇE'NİN AMACI HER ZAMAN ŞAMPİYON OLMAKTIR"
Tek amacının şampiyon olmak olduğunu belirten Yeşil Burun Adaları asıllı kanat oyuncusu, "Taraftarının desteği her oyuncuyu mutlu eder. Bu sevgiyi karşılıksız bırakmayıp elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe gibi büyük takımların amacı her zaman şampiyon olmaktır. Şampiyonların amacı şampiyon olmaktır. Benim amacım da bu. Bu amaç doğrultusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.
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vaybeeee. . . hani gelmiyordu hani öyle birsey yokdu bende böyle haberlere sinir oluyorum. . . yok oyuncunun hic birseyden haberi felan fisman sonra bir bakmissin gelmis. . . almayacaksin böyle oyunculari arkadasCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Boğazlıyordun lan adamları:)) ulan rodrıgues sen de dönek çıktın be ;))) Neyse herkes hata yapar bize de hayırlı olsun demek düşer ;)Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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Rodrigues şampuanını değiştirmişCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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Hayırlı olsunCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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çirkef takımın taraftarları toplanmış kendi sayfanıza dönünCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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Trabzonlu olarak söyleyebilirim ki şu fener forması giyenler neden torbacı gibi duruyo bu galatasaray forması giyerken yakısukluyduCevap Yaz 29 20 Yayından Kaldır
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huyundanmı suyundanmı şikesindemi acaba15 12 Yayından Kaldır
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sanki mesiyi tıransfer etmiş gs forması giymesi bu kadar ünemlimi sizin içinCevap Yaz 12 12 Yayından Kaldır
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GS forması giymiş olması önemli değil, iyi bir kanat oyuncusu olması önemli. Sizede Şener Özbayraklı hayırlı olsunCevap Yaz 15 3 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe formasıyla kameralar karşısına geçen Rodrigues ''çubukluyu giymek çocukluk hayalimdi'' dedi.Cevap Yaz 6 10 Yayından Kaldır