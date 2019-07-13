Garry Rodrigues: Şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım

Fenerbahçe'nin Al Ittihad takımından 2 yıllığına kiraladığı Rodrigues, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için gurur duyuyorum. Şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

Fenerbahçe Kulübü'nün, Al Ittihad takımından satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli camiada şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Rodrigues, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için gurur duyuyorum. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum, çok özel hislere sahibim. Burada şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN AMACI HER ZAMAN ŞAMPİYON OLMAKTIR"

Tek amacının şampiyon olmak olduğunu belirten Yeşil Burun Adaları asıllı kanat oyuncusu, "Taraftarının desteği her oyuncuyu mutlu eder. Bu sevgiyi karşılıksız bırakmayıp elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe gibi büyük takımların amacı her zaman şampiyon olmaktır. Şampiyonların amacı şampiyon olmaktır. Benim amacım da bu. Bu amaç doğrultusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (12)

  • FENERLİHALİT:
    vaybeeee. . . hani gelmiyordu hani öyle birsey yokdu bende böyle haberlere sinir oluyorum. . . yok oyuncunun hic birseyden haberi felan fisman sonra bir bakmissin gelmis. . . almayacaksin böyle oyunculari arkadas
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  • ULTRASLAN:
    Boğazlıyordun lan adamları:)) ulan rodrıgues sen de dönek çıktın be ;))) Neyse herkes hata yapar bize de hayırlı olsun demek düşer ;)
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  • REMZİYE:
    Trabzonlu olarak söyleyebilirim ki şu fener forması giyenler neden torbacı gibi duruyo bu galatasaray forması giyerken yakısukluydu
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  • BU NE:
    GS forması giymiş olması önemli değil, iyi bir kanat oyuncusu olması önemli. Sizede Şener Özbayraklı hayırlı olsun
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  • DIMARZIO:
    Fenerbahçe formasıyla kameralar karşısına geçen Rodrigues ''çubukluyu giymek çocukluk hayalimdi'' dedi.
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