Rodrigues Galatasaray'ın kupa fotoğraflarını beğendi, tepkiler sonrası geri adım attı

08.08.2019 15:19

Fenerbahçe'nin Ittihad Kulübü'nden kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues'ten sürpriz bir hamle geldi.

ÖNCE BEĞENDİ SONRA GERİ ÇEKTİ

Yetenekli oyuncu, eski takımı Galatasaray'dan takım arkadaşı Ryan Donk ve tercüman Mert Çetin'in dün akşamki Süper Kupa zaferiyle ilgili yapılan paylaşımları beğendi. Kısa sürede Twitter'da TT listesine giren oyuncu gelen tepkiler sonrasında beğenilerini geri çekti.