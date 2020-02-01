Rizespor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

01.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:24

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş, 20. hafta mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

Hafta içi Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran ve teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, yeni hocasıyla 3 puana uzanarak zirve yarışına yeniden dahil olmak istiyor. Çaykur Rizespor ise alt sıralardan tamamen uzaklaşarak rahat nefes almayı hedefliyor.

Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Saat 17:00'da başlayacak mücadelede sahaya çıkacak 11'ler şöyle;

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Diomande, Abdullah, Umar, Oğulcan, Boldrin, Skoda

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, N'Koudou, Ljajic, Burak