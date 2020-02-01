Rizespor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geliyor. Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta hedef, 3 puan alarak zirve yarışından kopmamak. Bu mücadelede sahaya çıkacak ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş, 20. hafta mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.
Hafta içi Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran ve teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, yeni hocasıyla 3 puana uzanarak zirve yarışına yeniden dahil olmak istiyor. Çaykur Rizespor ise alt sıralardan tamamen uzaklaşarak rahat nefes almayı hedefliyor.
Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Saat 17:00'da başlayacak mücadelede sahaya çıkacak 11'ler şöyle;
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Diomande, Abdullah, Umar, Oğulcan, Boldrin, Skoda
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, N'Koudou, Ljajic, Burak