Rizespor Başkanı Kıran'dan Galatasaraylıları çıldırtacak sözler: Fenerbahçe'yi tutacak hale geldiler

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Mücadele öncesinde Radyo D'de açıklamalarda bulunan Karadeniz ekibinin başkanı, sarı-kırmızılı taraftarları kızdıracak ifadeler kullandı.

Tahir Kıran'ın açıklamaları şöyle:

"BU ARKADAŞLAR BİR FIRTINA KOPARDILAR OLAYLARI BURAYA GETİRDİLER"

"Biliyorsunuz ki Anadolu takımları tam toparlanırken, dört büyüklerin maçlarına puan yazmazlar ama buralardan alacağı puanlar ekstra puana girer. Kaybetsen de çok önemli değildir. Biz bu maçı germek istememize rağmen inatla bu arkadaşlar bir fırtına kopardılar olayları buraya getirdiler.

"NEFRET OLUŞTURDULAR"

Olaylar çok çirkin yerlere geldi. Fenerbahçe-Rizespor maç yaparken bile Galatasaraylılar Fenerbahçe'yi tutacak hale geldiler, böyle bir nefret oluşturdular. Keşke böyle olmasaydı. Rize'deki Galatasaray maçından sonra da tarih o maçı hiçbir zaman unutmayacak. Ama biz çıktık ne dedik, 'Rakibimizi tebrik ediyoruz, maçı kazandılar. Diğer maçlarında başarılar diliyoruz' dedik ve olayı kapattık.

"DAHA İYİ İŞLER YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Fernandes, Türk futbolu için gerçekten çok büyük bir kazanç, Türk futboluna çok büyük değerler katacak. Hangi kulüpte olduğu çok önemli değil, bugün bizde yarın Beşiktaş'ta oynayacak, inşallah bize de Beşiktaş'a da katkıda bulunacak. Böyle transferler yapmaya devam edersek, tüm bu süreçleri harmanlayabilirsek futbolda daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum."

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