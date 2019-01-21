Rizeli Mucidin İcadı ile Direklere Tırmanmak Artık Çok Kolay

Rizeli elektrik teknisyeni Mehmet Karabulut, telefon ve elektrik direklerine kolayca tırmanmayı sağlayan aparat geliştirdi. 'Rahna' adını verdiği 9 kilogram ağırlığındaki aparatın patentini alan Karabulut, elektrik ve telefon sektöründeki firmalardan talep bekliyor.

9 KİLO AĞIRLIĞINDAKİ APARAT 200 KİLO TAŞIYOR

Rizeli elektrik teknisyeni Mehmet Karabulut, uzun süren denemelerin ardından 4 yılın sonunda aparatı geliştirdi. Ahşap ve demir telefon ve elektrik direklerine kolayca tırmanmayı sağlayan 9 kilogram ağırlığındaki aparat, 200 kilogram ağırlığındaki bir kişiyi taşıyabiliyor. Örümceklerden esinlenerek 'Rahna' adını koyduğu aparatın patentini alan Karabulut, elektrik ve telefon sektöründeki firmalardan talep bekliyor.

"ELEKTRİK DİREKLERİNE TIRMANMAK DAHA GÜVENLİ OLACAK"

Elektrik arızalarında direklere inip çıkmak için kullanılan 'ayakçık' aparatının güvenli ve işlevsel olmadığını savunan Mehmet Karabulut, "Bu aparatla çap gözetmeden uzun süre direkte kalınabiliyor, Silindir direk bloğa dairesel hareketlerle tırmanma sağlanabiliyor. 9 kilogramlık aparat toplamda 200 kilo taşıyabiliyor. Aletin üzerindeki makaralarla ihtiyaç duyulan malzemeler indirilip çıkartılabiliyor. Elektrik arızaları olduğunda direklere ulaşmak zor ve tehlikeliydi. Bu aparatla elektrik direklerine tırmanmak hem kolay hem de daha güvenli olacak" dedi.

"SERİ ÜRETİME HAZIRIZ, TALEP BEKLİYORUZ"

Aparatın patentini de aldığını söyleyen Karabulut, "Bu aparatı tasarlayarak patentini aldım. Bu aleti kullanan kişi kısa sürede kurulumunu tamamlayıp direğe tırmanabiliyor. Beton ve demir direklere şu an vinç yardımıyla ulaşılırken bu aletle onlara da rahatlıkla ve güvenle çıkılıyor. Ürünümüzle ilgili seri üretime hazırız. Sipariş ve talep bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA