Rize Başkanı'ndan dünya yıldızına eşi benzeri görülmemiş suçlama: 100 euroya rapor aldı

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında çarpıcı iddialar ortaya attı. Kıran, dünyaca ünlü yıldız Remy'nin 100 euroya pozitif raporu alarak Fransa'da kaldığını, Rizespor'a hep sakatlık bahanesi sunduğunu ileri sürdü.

İşte Tahir Kıran'ın açıklamaları:

"RİZESPOR KİMSENİN CEBİNE SIĞMAZ"

"Biz Rizelilere, gerçek Rizesporlulara hizmet etmeye çalışıyoruz. Başka takımları tutanlara hizmet etmiyoruz. Rizespor'dan kimse yolunu bulamaz, bulamayacak. Rizespor kimsenin cebine sığmaz. Kimse Rizespor'a ipotek koyamaz, kimse Rizespor'u çiftlik olarak göremez. Ben olduğum sürece bu böyle. Rizespor benden sonra ayakları üzerinde durabilsin diye alt yapısını oluşturmaya çalışıyorum.

"BU FORMAYI GİYMEYECEK"

Remy Rizespor forması giymeyecek. Hiçbir şekilde anlaşma yoluna gitmiyor. İşi gücü 'Ben sakatım'. 26 gün 'Ben pozitifim' diyerek Fransa'da kaldı. 100 Euro verdi, 'pozitif' raporu aldı, 26 gün sonra Rize'ye geldi. Beyefendi bir antrenmana çıktı, sonra 3 ile 6 hafta sakat. Zaten 15 hafta kaldı."

DROGBA'NIN ÖĞRENCİSİ

Üç büyükleri de uzun süre peşinden koşturan Remy'nin Rizespor'a transferi şaşkınlık yaratmıştı. Drogba'nın yetiştirdiği Fransız golcü, Lyon, Lens, Marsilya, Nice, QPR, Newcastle, Chelsea, C.Palace, Getafe, Lille gibi kulüplerin formasını giydiği. Onun için toplamda 52 milyon euroluk bonservis ödemesi yapıldı.

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