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Göztepe - Beşiktaş maçında, Rıza Kocaoğlu ve babasına 6222'den ceza geliyor

Göztepe'nin yeni stadyumundaki Beşiktaş ile oynanan açılış maçı öncesinde sahaya giren ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu ve babası Göztepe eski amigosu İsmail Kocaoğlu'na 6222 sayılı spor kanundan ceza geleceği ifade edildi.

26.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:37
Göztepe - Beşiktaş maçında, Rıza Kocaoğlu ve babasına 6222'den ceza geliyor

Göztepe, yeni stadyumu Gürsel Aksel ve Sağlıklı Yaşam Merkezindeki ilk maçında Süper Lig'in 19. haftasında 'ı ağırladı.

Göztepeli taraftarlar saatler öncesinde stadyumu doldururken, maçın başlamasına 15 dakika kala sahaya ünlü oyuncu Rıza Kocapoğlu ve babası Göztepe eski amigosu İsmail Kocaoğlu atladı.

6222'DEN CEZA ALACAKLAR

Sahanın ortasına gelen ikili taraftarlara üçlü çektirdi. Yaklaşık 5 dakikada sahada kalan ikili tribünlere geri döndü.

Ancak izinsiz bir şekilde sahaya atladığı belirtilen ikiliye 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'ndan işlem yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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