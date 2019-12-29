: River Plate, Falcao'yu transfer etmek istiyor

29.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:12

Arjantin basını, Radamel Falcao'nun River Plate'e dönebileceğini yazdı. Galatasaray'da sakatlıklar nedeniyle uzun süre forma giyemeyen, dün akşam oynanan Antalyaspor maçında ise 2 gol kaydeden Radamel Falcao ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

BU SEZON 4 GOL ATTI

TyC Sports, Falcao'nun eski takımı River Plate'e dönebileceğini öne sürdü. Galatasaray ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Radamel Falcao, forma giydiği 11 resmi maçta 4 gol attı.

(Ajansspor)

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