River Plate, Falcao'yu transfer etmek istiyor
Arjantin'in köklü kulübü River Plate, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak istiyor.
Arjantin basını, Radamel Falcao'nun River Plate'e dönebileceğini yazdı. Galatasaray'da sakatlıklar nedeniyle uzun süre forma giyemeyen, dün akşam oynanan Antalyaspor maçında ise 2 gol kaydeden Radamel Falcao ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
BU SEZON 4 GOL ATTI
TyC Sports, Falcao'nun eski takımı River Plate'e dönebileceğini öne sürdü. Galatasaray ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Radamel Falcao, forma giydiği 11 resmi maçta 4 gol attı.
(Ajansspor)
Haber Videosu: River Plate, Falcao'yu transfer etmek istiyor
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Bu Terimle takım yürümez İngilizce zayıf İtalyanca konuşur oldu son dönemler anlamadım gittiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Arjantinliler yazar cahil insanlar onlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır