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Rıdvan Dilmen, Vedat'ın 4 hafta sonra takıma döneceğini açıkladı!

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldığı mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Vedat Muriqi ile geçen hafta telefonda konuştum, '5 hafta yokum hocam' dedi." açıklamasında bulundu.

24.11.2019 22:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 22:26
Rıdvan Dilmen, Vedat'ın 4 hafta sonra takıma döneceğini açıkladı!

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası NTV ekranlarında değerlendirmelerde bulunan , Vedat Muriç ile ilgili sıcak bir gelişmeyi futbolseverler ile paylaştı.

Geçen hafta golcü futbolcuyu aradığını belirten Dilmen, "Vedat Muriqi ile geçen hafta telefonda konuştum, '5 hafta yokum hocam' dedi. 'Normal oyuncular için diyorsun herhalde sen daha çabuk dönersin' dedim. 'İnşallah deneyeceğim hocam' dedi. MR'ı bozar diyorum. Tekme yiyor, sonra içeri giriyor, öyle bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

7 GOLÜ BULUNUYOR

Kosovalı golcü oyuncu bu sezon 11 maçta forma giyerken 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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