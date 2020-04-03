SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için - Spor
Rıdvan Dilmen, Spor

Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için

Rıdvan Dilmen, TFF'nin ''Ligler en erken Haziran başında oynanabilecek'' açıklamasıyla ilgili olarak ''UEFA'nın bugün aldığı karar, altı dolu olmayan öylesine bir karar. Sadece gaz almak için alınan bir karar." yorumunda bulundu.

03.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:45
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, futbol dünyasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi ve çok konuşulacak önemli açıklamalarda bulundu.

NTV'ye telefonla bağlanan ünlü yorumcu Dilmen, TFF'nin bugün liglerin geleceği ile ilgili yaptığı açıklamaya değindi.

Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı;

"Öncelikle TFF'nin aldığı bir karar değil bu. Sonuçta 2 gün önce UEFA'nın 55 ülke ile yaptığı toplantıdan çıkan karar bu. Yani UEFA'nın kararına göre Haziran'dan önce futbol başlamayacak. Bu sadece bizim özelimizde değil, tüm Avrupa'ya aynı karar söylendi. Biz kendi kendimize karar vermedik. Ancak Temmuz başında da futbola başlanmazsa, ne olur? Bu daha soru işareti. Dünyanın yaşadığı bu kriz futbolu da etkileyecek. Her şey normale döndüğünde bile uzun yıllar kriz futbolu etkileyecek gibi gözüküyor.

"DÜNYA FUTBOLUNUN GAZINI ALMAK İÇİN YAPILAN BİR AÇIKLAMA"

Biz kulağı hep tersten tutuyoruz. Örneğin, Mayıs ayında birçok sporcunun kontratı bitiyor. Haziran'da futbol başlayacak diyorsunuz ama önce bu sorunlar çözülecek. Sonra dünyadaki sağlık tahakkuk edilecek ve ona göre karar verilecek. UEFA'nın yaptığı açıklama, sadece dünya futbolunun gazını almış olmak için yapılmış bir açıklama.

"ÖNCE UEFA'NIN SİSTEMİ OTURTMASI LAZIM"

Mayısta kontratı bitecek olan en az yüzde 30'luk bir kısım var. Sözleşmesi biten oyuncu kontrat yapmadan Temmuz'da oynar mı? Önce teşhisi bulacaksınız, sonra çözümü bulacaksınız, tarih belirtmeyeceksiniz. Önce UEFA'nın sistemi oturtması lazım.

"SÜPER LİG 14 MİLYAR TL ZARARDA"

FIFA bildiğim kadarıyla futbola bir fon arıyor. Mesela Türkiye bu konuda biraz geride. Şu anlamda söylüyorum, Bundesliga 4,5 milyar euro kar açıkladı, Türkiye Ligi 14 milyar TL zararda. Onlar bile bu oranlarla zorluk yaşayacaklar. Bizi borçlandıran kim mevcut kulüpler. Büyük kulüpler hem bizi borçlandıracaklar sonra da bir o kadar da para kullanacaklar. Bu konularda Devlet yardım ediyor ama bizim ülkemizde zaten devlete ve bankalara olan borçlar inanılmaz. Önümüzü göremiyorum. UEFA'nın bugün aldığı karar, altı dolu olmayan öylesine bir karar."

"PLAY-OFF DİYEREK FEVRİ DAVRANDIM"

Akdeniz ülkelerinde sıcakta oynamak kolay olmuyor. Sporcular da dahil bütün insanların evlerinde yapabildiği kadar spor yapmaları gerekmektedir. Futbolcuların bomba gibi çıkacağını kimse düşünmesin. Ben fevri davrandım play-off dedim. Ancak Mustafa Cengiz'in bir açıklaması var. Play-off olursa 6 maç, normal fikstür oynanırsa 8 maç var. Bu fikstürün tarihi sıkıştırılıp, oynanabilir dedi. Doğru dedi. Zor bir süreç, önümüzü göremediğimiz bir süreç. Evimizde kalacağız, tedbirimizi alacağız ve rabbimize dua edeceğiz. Hadi haziranda temmuzda oynayalım diye bir şey yok. Bazı oyuncular, haklı olarak paradan dolayı oynamayacaklar.

Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için

Haberin Videosu:

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Efsane stat, tedavi merkezine dönüştürülüyor Spor
Efsane stat, tedavi merkezine dönüştürülüyor
TFF'den resmi açıklama geldi! İşte Süper Lig'in bitiş tarihi Spor
TFF'den resmi açıklama geldi! İşte Süper Lig'in bitiş tarihi
Luyindama'ya İngiltere'den bir talip daha Spor
Luyindama'ya İngiltere'den bir talip daha
Koronayı atlatan Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek Spor
Koronayı atlatan Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu Spor
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu
Süper Lig devi, Hasan Ali'yi kadrosuna katmak istiyor Spor
Süper Lig devi, Hasan Ali'yi kadrosuna katmak istiyor
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı
Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi
Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi
Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı
Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı
Türkiye Futbol Federasyonu: Ligler, en erken Haziran ayının başında oynanabilecektir
Türkiye Futbol Federasyonu: Ligler, en erken Haziran ayının başında oynanabilecektir
Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi
Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi
Galatasaray'da Arda Turan yine gündemde! Yönetim değerlendirme yapacak
Galatasaray'da Arda Turan yine gündemde! Yönetim değerlendirme yapacak
Eski Galatasaraylı Ann Wauters koronavirüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı
Eski Galatasaraylı Ann Wauters koronavirüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı
Karantinadaki ünlü spikerin sevgilisiyle balkon sefası olay yarattı
Karantinadaki ünlü spikerin sevgilisiyle balkon sefası olay yarattı
Talisca'dan Beşiktaş itirafı: Ayrılırken her şeyi düşündüm
Talisca'dan Beşiktaş itirafı: Ayrılırken her şeyi düşündüm
Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, 89 yaşında baba olacak
Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, 89 yaşında baba olacak
Emre Belözoğlu: Sezon sona erince ben de futbolu bırakacağım
Emre Belözoğlu: Sezon sona erince ben de futbolu bırakacağım
Eto'o, 'Aşı Afrikalılar üzerinde denensin' diyen Fransız doktora küfür etti
Eto'o, "Aşı Afrikalılar üzerinde denensin" diyen Fransız doktora küfür etti
FIFA Başkanı Infantino: Yakın zamanda kulüpleri ve futbolcuları koruyacak öneriler hayata geçecek
FIFA Başkanı Infantino: Yakın zamanda kulüpleri ve futbolcuları koruyacak öneriler hayata geçecek
Drogba'dan Fransız doktorun aşı sözlerine tepki: Irkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum
Drogba'dan Fransız doktorun aşı sözlerine tepki: Irkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum
Barcelona, Neymar'a karşılık Griezmann'ı önerecek
Barcelona, Neymar'a karşılık Griezmann'ı önerecek
Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin?
Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin?
'Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim' diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
"Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim" diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor
Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor
Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler
Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler
Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı
Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı
Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı
Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı
Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı
Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı
Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak
Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Abdulhamit Gül Süleyman Soylu Zekeriya Birkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Polat Guido Senia Seren Serengil Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Basketbolcu Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart Polis Nisan İtalya
Şu an buradasınız: Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 18:16:33. #1.14#
title