Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın, Bir Gün Beşiktaş'ın Başına Geçecek

Galatasaray'la 1-1 berabere kalan Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, Akdeniz ekibinin başında çıktığı 8 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, sadece bir kez kaybetti. Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası Sergen Yalçın'ın performansıyla ilgili açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, dikkati çeken bir de iddiada bulundu.

NTV yorumcusu Dilmen'in karşılaşma sonrası yaptığı o açıklama şöyle;

TÜRK FUTBOLUNDA BİR SERGEN YALÇIN GERÇEĞİ VAR"

"Sergen Yalçın sabırlıdır. Bu sefer doğru kulübe gitti. Devam edecek ve etmeli. Yanında Murat Şahin var. Akademisyenler var. Gözlemleri yeter Sergen'in. Çünkü artık günümüz futbolunda ne kadar büyük futbolcu olursanız olun, akademisyenlere ihtiyacınız olur. O yüzden genel anlamda Alanyaspor'da ve Türk futbolunda bir Sergen Yalçın gerçeğini konuşmalıyız."

"SERGEN YALÇIN 'BEN GELİYORUM' DİYOR"

"Basın toplantısında şaşırmıştım. 3 sene teklif var denildi ama 'Şenol Güneş resmi teklif almadım' dedi. Yanlış anlaşılmasın, Şenol hocamızın başarılı olduğu ve devam etmesinden yanayım. Bir gün Sergen Yalçın, Beşiktaş'a gelecek. 'Ben geliyorum' diyor zaten. Yanlış anlaşılmasın. Şenol hocanın devam etmesinden yanayım. Sergen genç bir arkadaşımız. Bazıları gol yemekten korktuğu kadar ölümden korkmuyor. Sergen Yalçın'ın farkı burada. Sergen'de yürek var. Alanyaspor bugün 'Japon kale' maç yaptı."