Rıdvan Dilmen, Sadık'ı Sakatlayan Göztepeli Jerome'a Yüklendi
Göztepe'de Jerome, Sadık'a çok sert bir faul yaptı ve kırmızı kart gördü. Sadık ise pozisyondan 10 dakika sonra oyundan alındı. Yorumcu Rıdvan Dilmen, Jerome'un faulünü, "Gaddarca" diye yorumladı.
Spor Toto Süper Ligin 20. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Ülker Stadında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Ayew ve Moses kaydetti. Göztepe'de 50. dakikada Jerome kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Çoğu insan çok iyimser olduğumu, yanlış düşündüğümü, taraflı davrandığımı söyledi. Evet, öngördüğüm gibi oldu ilk üç hafta. Yine sürekli dediğim gibi sezon sonu Fenerbahçe'yi üst sıralarda göreceğiz. Bundan sonra Fenerbahçe zor tutulur." dedi.
"JEROME'UN SADIK'A YAPTIĞI HAREKET GADDARCA"
Dilmen, "Jerome'un Sadık'a yaptığı hareket gaddarca. UEFA'ya verilecek listeye muhtemelen Sadık'ı yazacaklardı ama bu sakatlıktan sonra Serdar'ı yazabilirler. Benim UEFA listesine alacağım ilk oyuncu Dirar'dır. Moses dışarıda kalabilir, Soldado dışarıda kalabilir" diye konuştu.
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Gaddarca degil hayvan gibiCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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ismail köybaşı roman neustader bunlara forma vermek skandal bir karar acil kulüple ilişkileri kesilmeliydiCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Adam yureginden yorum yapiyor heppp tarafsizCevap Yaz 7 6 Yayından Kaldır
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FENERLİ DEĞİLİM AMA BU POZİSYONA 2 KIRMIZI KART ÇIKAR . ALLAHTAN ADAMIN KEMİK YAPISI SAĞLAMMIŞ YOKSA KIRILIRDI .Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
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Bundan sonra fener zor mu tutulur..güldürme beni haciCevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır