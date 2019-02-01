Rıdvan Dilmen, Sadık'ı Sakatlayan Göztepeli Jerome'a Yüklendi

Spor Toto Süper Ligin 20. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Ülker Stadında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Ayew ve Moses kaydetti. Göztepe'de 50. dakikada Jerome kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Çoğu insan çok iyimser olduğumu, yanlış düşündüğümü, taraflı davrandığımı söyledi. Evet, öngördüğüm gibi oldu ilk üç hafta. Yine sürekli dediğim gibi sezon sonu Fenerbahçe'yi üst sıralarda göreceğiz. Bundan sonra Fenerbahçe zor tutulur." dedi.

"JEROME'UN SADIK'A YAPTIĞI HAREKET GADDARCA"

Dilmen, "Jerome'un Sadık'a yaptığı hareket gaddarca. UEFA'ya verilecek listeye muhtemelen Sadık'ı yazacaklardı ama bu sakatlıktan sonra Serdar'ı yazabilirler. Benim UEFA listesine alacağım ilk oyuncu Dirar'dır. Moses dışarıda kalabilir, Soldado dışarıda kalabilir" diye konuştu.