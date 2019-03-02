Rıdvan Dilmen: Pozisyon Penaltı Ama Serdar Aziz Ofsayt
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Pozisyon penaltı ama benim futbol bilgim, pozisyonun ofsayt olduğunu söylüyor. Ben bir şeylere güvenmiyorum." dedi.
Spor Toto Süper Ligin 24. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren goller, Serdar Aziz, Roberto Soldado ve penaltıdan Victor Moses'tan geldi. Çaykur Rizespor'un gollerini Melnjak (2) kaydetti.
Karşılaşmayı NTV ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe galip ama mağluptur. 10 kişi kalmış rakip karşısında öne geçiyorsunuz ama oyunu kazanamıyorsunuz. Tartışmalı bir golle kazanıyorsunuz. Pozisyon penaltı ama benim futbol bilgim, pozisyonun ofsayt olduğunu söylüyor. Ben bir şeylere güvenmiyorum. Kırmızı ve lacivert çizgileri göremedim. Bir anda bir ayak çiziyorlar orada. Durdurup baktığımda Serdar Aziz'e faul var gibi. Benim gördüğüm pozisyon ofsayt. Çizgisiz ofsayt. Çizgiyi maçtan sonra çekerler mi bilemem." dedi.
"FENERBAHÇE'NİN AVRUPA ŞANSI VAR"
Dilmen, "Sivasspor, Konyaspor'un puanlarına bakın. Sivas 31, Konya 34. Fenerbahçe, iki maç kazanırsa o puanlara ulaşıyor. Avrupa şansı bile var. Kasımpaşa için Şampiyonlar Ligi derken şimdi küme düşme hattına yaklaştı." diye konuştu.
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FENER KÜME DÜŞMEYİ HAKEDİYORDA İŞTE TFF DÜŞÜRMÜYOR .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Geri dönüsü olmadigini bu denyoda biliyor. Halka sirin gözükme cabasi. Futbol yoksunu bunlar.Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Doğrucu davut penaltı öncesi çıkışta topu elle kesmesi verilmeyen sarıCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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bu adam doğru söyler her zamanCevap Yaz 4 12 Yayından Kaldır
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Şikeciler kokulu açılsa ilk başvuracağım Fenerbahçe şike kulübüCevap Yaz 9 7 Yayından Kaldır