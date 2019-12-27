Rıdvan Dilmen: MHK, gitmemek için emzik dağıtıyor

27.12.2019 23:04 | Son Güncelleme: 27.12.2019 23:04

Rıdvan Dilmen, Gençlerbirliği'nin 9 kişi kaldığı Beşiktaş maçını yorumladı ve dikkat çeken sözler kullandı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Ahmet beyin bir açıklaması var, biraz da federasyonu tehdit eder gibi. Süre veriyoruz, ya açıklasınlar, ya da mahkemeye gidiyoruz. Bu MHK'ya bir ultimatomdur. Ahmet ağabey yanlış anlamasın, ben üsluba saygı duymuyorum.

"HELAL OLSUN"

Beşiktaş taraftarına helal olsun, kafa yapıyorlar Fırat Aydınus ile. Tarihe geçtiler bugün. Öylesine ezilen bir hakem gördüler, içlerine sindiremediler.

"ZATEN ADAMI BİTİRMİŞSİN"

Vida faul yapıyor, Beşiktaş taraftarı bırak faulü, kartı vermediğini de biliyor hakemin. İtiraz ediyor, insansın, edersin. Sarı kartı veriyor, sonra onu kollama artık. Küfür ettiyse katılmam ama zaten adamı bitirmişsin, %100 kartlık pozisyonu vermedin. Kollama.

"TARAFTAR MAKARA YAPIYOR"

Beşiktaş taraftarı Fırat Aydınus ile, MHK ile, Türk futbolu ile makara yapıyor. Ahmet beyin yaptığı mı daha çok can acıtır, Beşiktaş taraftarının yaptığı mı?

"ŞAHANE BİR ELEŞTİRİ"

Bugün Beşiktaş taraftarı güzel bir imza atmıştır. Doğru, haklı şekilde, fair play içinde şahane şekilde MHK ve TFF camiasını eleştirmiştir. Antrenörünü ve kendi oyuncusuna da yapmıştır bunu.

"GENÇLERBİRLİĞİ POZİTİF OYNAMAYA ÇALIŞTI"

Gençlerbirliği çok önemli 3 oyuncusu yoktu. Ona rağmen pozitif futbol oynamaya çalışan oyun oynadılar. Gollü oynuyorlar. Beşiktaş, kendi evinde Malatya maçını kaybetti. Üstüne Fenerbahçe yenilgisi olunca bir demoralize oldular. Beşiktaş için bu maçı kazanmak önemliydi. Atibi 1 gol 3 asist.

"ATIBA, ALEX KADAR İZ BIRAKIR"

Rıza Çalımbay, Metin, Ali, Feyyaz, Sergen gibi iz bırakacağını düşünüyorum. Galatasaray'da Muslera, Fenerbahçe'de Alex, Beşiktaş'ta Atiba... Alex kadar iz bırakacağını düşünüyorum.

"RADİKAL KARAR ALMAZSANIZ DÜZELMEZ"

Beşiktaş taraftarı ne diye bağırdı, Vida'nın pozisyonunda faul var vermedi. Bağırmaya başladılar Eyyam Yapma Fırat Aydunus diye. Gençlerbirliği bağırsa ne kadar bağıracak ki. Gençlerbirliği'ne ilk yarı en az 5 oyuncuya kart göstermesi lazımdı. Yıllardır MHK konuşulur, radikal karar almazsanız, gençlerin önünü açmazsanız düzelmez bu.

"MHK HER TÜRLÜ ÇOK KÖTÜ GİDİYOR"

Mete Kalkavan çağırmış olsa idi bu sızdırılıp gitmediği konuşulurdu. Biz değerlerimizi korumak lazım. Cüneyt hoca iyi yönetmedi maçı kabul ediyorum. Kulüpler başarısızlıklarını bir yerlerde arıyorlar. Abdullah hoca bir açıklama yaptı. Taraftar bir baskı yapınca 'aman ben yandım' dedi. Ahmet başkan taraftarın gazını almak için açıklama yaptı. MHK her türlü çok kötü gidiyor. Fırat Aydınus son haftalarda çok kötü yönetiyor maçı. Şu maçı Ali Palabıyık, Ali Şansalan'a veremez. Biliyor bu adamlar gördüğünü çalıyor.

"GİTMEMEK İÇİN EMZİK DAĞITIYORLAR"

Ligin ikinci yarısı çok sıkıntılı geçer. Bence Nihat bey ben nereden geldim buralara diyor. Sıkıntılı çünkü.Beşiktaş, Atiba'nın dışında varlık göstermediğini biliyor. Taraftar da biliyor. Devre arası bir şanstır. Mutlaka MHK'nin olayları değerlendirmesi lazım. MHK'nin gitmemek için emzik dağıttığını biliyorum. Bugün bir emzik vermişler Beşiktaş'a. Konyaspor, Gençlerbirliği gibi takımların açıklamaları boş açıklamalar değil.