SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Rıdvan Dilmen, Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray'a gideceğini söyledi - Spor
Mert Hakan Yandaş, Rıdvan Dilmen, Emre Kılınç, Galatasaray, Spor

Rıdvan Dilmen, Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray'a gideceğini söyledi

Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç için Galatasaray maçı öncesi ve sonrası dikkat çeken yorumlar yapıldı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray'a gideceğini söyledi.

09.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:05
Rıdvan Dilmen, Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray'a gideceğini söyledi

Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın sezon sonu Galatasaray'a imza atacağı iddiaları yeniden ciddi şekilde konuşulmaya başlandı.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen ve Tugay Kerimoğlu, Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç hakkında açıklamalarda bulundu.

RIDVAN DİLMEN'İN MERT HAKAN YANDAŞ CEVABI

"Mert Hakan Yandaş'ı nerede görüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Rıdvan Dilmen "Galatasaray'da görüyorum. Mert Hakan Yandaş büyük kulüplerde oynamayı hak ediyor. Ne tam orta saha, ne tam forvet ama oldukça iyi bir oyuncu." dedi.

TUGAY KERİMOĞLU'NUN EMRE KILINÇ YORUMU

Tugay Kerimoğlu ise maç öncesi Emre Kılınç'ın yedek kalmasını şu şekilde yorumladı; "Sivasspor, uzun süre Emre Kılınç ile oynamıştı, bu kez Yasin Öztekin var. Çıkan transfer dedikodularından dolayı Emre'yı koruma düşüncesinde olabilir Rıza Hoca."

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Spor
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı Spor
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Spor
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
'Koronavirüsü yaymaya gidiyorum' diyen şahıs, şehirde panik yarattı Spor
"Koronavirüsü yaymaya gidiyorum" diyen şahıs, şehirde panik yarattı
Canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz? Spor
Canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
'Onu hiç çıplak görmedim' diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı Spor
"Onu hiç çıplak görmedim" diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Angela Merkel Abdülhamit Gül Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Elçin Sangu Gülben Ergen Berkay Şahin Acun Ilıcalı
Spor Podolski Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Rıdvan Dilmen, Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray'a gideceğini söyledi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 11:11:18. #1.14#