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Rıdvan Dilmen: Kadıköy'de işkence yaşandı

Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesini yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Fırıncıya söyleyin Fenerbahçe'ye ekmek de vermesinler. Fenerbahçe'nin sistemin dışına itilmeye çalıştığının farkındayım. Kadıköy'de resmen bir işkence yaşandı. Gözünün içerisine baka baka yapılmaz Fenerbahçelilerin, bu kadar da değil" dedi.

08.02.2020 22:35 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:38
Rıdvan Dilmen: Kadıköy'de işkence yaşandı

Süper Lig'in 20. haftasında , sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. , zorlu mücadeleyi NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. İşte Dilmen'in açıklamaları:

"Hakemler yangına körükle gidiyor. Bu söylemlerin sebebi bu. Allah'ın tokadı öyle vardır ki, sana öyle bir pozisyon getirir ki. Al sana buyur der. Mustafa Pektemek'in eli açık sekiyor, eline geliyor mu? Jailson'a penaltı değil dedim buna da değil dedim. Ancak Jailson'a çağırıyorsan buna niye çağırmıyorsunuz?

"BU KADAR DA DEĞİL"

Fırıncıya söyleyin Fenerbahçe'ye ekmek de vermesinler. Fenerbahçe'nin sistemin dışına itilmeye çalıştığının farkındayım. 'de resmen bir işkence yaşandı. Gözünün içerisine baka baka yapılmaz Fenerbahçelilerin, bu kadar da değil. Kolay değil ama Fenerbahçe'nin sakinliğini koruması gerekir. Fenerbahçe her şeye rağmen şampiyonluğun en güçlü adaylarından.

"HASTALARIN %80'İ FENERBAHÇELİ"

Bu Ümit Öztürk, Galatasaray-Trabzonspor maçında Marcao topu uzaklaştırmak isterken bir çaktı Trabzonsporlu oyuncuya... Çağırdılar VAR'a, gitti baktı neyi görmediyse vermedi penaltıyı. Psikologlar sorsun hastalara, hangi takımlısın diye, %80'i Fenerbahçe der... Hasta ettiler insanları. Ama göz göre göre yapılmaz bu."

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