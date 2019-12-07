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Rıdvan Dilmen'in zor anları! Lastiği patladı, oğlundan yardım istedi

Bir dönemin efsane futbolcusu, günümüzün spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, önceki gün aracının lastiğinin patlaması nedeniyle yolda kaldı. Rıdvan Dilmen, oğlunu arayarak yardım istedi.

07.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:31
Rıdvan Dilmen'in zor anları! Lastiği patladı, oğlundan yardım istedi

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu, günümüzün yorumcusu trafikte saatlerce mağdur kaldı.

Habertürk'ten 'ın haberine göre; Rıdvan Dilmen'in, 'de otomobilinin lastiği patladı.

OĞLUNDAN YARDIM İSTEDİ

Bir an ne yapacağını bilemeyen Dilmen, oğlu Erdi Dilmen'den yardım istedi. Ünlü spor yorumcusu, oğlunun gelmesiyle araç değişimi yaptı.

Gazetecilerinde görüntü aldığını gören Dilmen, bulunduğu durum karşısında kahkaha attı. Rıdvan Dilmen, patlat lastikli aracını oğluna bırakarak yeni arabayla yoluna devam etti.


Haber Videosu

: Rıdvan Dilmen'in zor anları! Lastiği patladı, oğlundan yardım istedi
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