: Rıdvan Dilmen'in zor anları! Lastiği patladı, oğlundan yardım istedi

07.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:31

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu, günümüzün spor yorumcusu Rıdvan Dilmen trafikte saatlerce mağdur kaldı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Rıdvan Dilmen'in, Kuruçeşme'de otomobilinin lastiği patladı.

OĞLUNDAN YARDIM İSTEDİ

Bir an ne yapacağını bilemeyen Dilmen, oğlu Erdi Dilmen'den yardım istedi. Ünlü spor yorumcusu, oğlunun gelmesiyle araç değişimi yaptı.

Gazetecilerinde görüntü aldığını gören Dilmen, bulunduğu durum karşısında kahkaha attı. Rıdvan Dilmen, patlat lastikli aracını oğluna bırakarak yeni arabayla yoluna devam etti.

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