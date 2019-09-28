Rıdvan Dilmen: Ali Koç'un cezasının kaldırılmasını doğru değil

28.09.2019 13:00

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen,NTV'de yayınlanan Sporun Not Defteri programında bugün oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımı, antrenörlerin ve oyuncuların durumlarını değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Belhanda bugün oynamak istiyorsa birinci sebebi Fenerbahçe maçıdır. Isla oynamak istiyorsa Galatasaray maçı diye oynamak istiyordur. Oyuncuların kuşkusu olmasın ne geçen haftaki Galatasaray ne de Alanya karşısındaki Fenerbahçe olmayacaktır. En azından fizik olarak olmayacaktır.

"FENERBAHÇE YENİ, GALATASARAY BİRBİRİNE ALIŞIK"

Fenerbahçe yeni bir kadroyla oynuyor Altay'ından Muriqi'ne, Max Kruse'dan Ozan'ına kadar. Takımın tamamına yakını, yeni bir Fenerbahçe ve 5. hafta... Galatasaray'ın oyuncuları birbirlerine alışık. İki takımın da ortak yönü savunma yapamıyorlar. İki takımda sürekli gol yiyor. Ama bir gerçek var, 2 takım arasında son 3 sezonda maç kazanan yok.

"İKİ TAKIMDA DA MEVKİİ DEĞİŞİKLİKLERİ OLABİLİR"

Derbi kadroları her zaman merak edilir ama bazı oyuncular oynadığı zaman takımın başka mevkilerindeki oyuncuları etkilerler. Örneğin Fenerbahçe'de Isla oynarsa, takımın 2-3 mevkii birden değişecek. Ozan bu formuyla kesin oynayacak, nerede oynayacak? Orta sahaya kaydırılacak. O zaman kimi kesekceksin? Deniz Türüç mü? Bilmem. Gustavo'yu geriye mi atacak, Jailson'un yerine bilmiyorum. Galatasaray'a gelecek olursak, son iki deplasmanındaki en iyi oyuncusundan bahsedilmiyor Ömer Bayram. Ben Ömer'i muhakkak oynatacağını düşünüyorum kendi adıma... Belhanda'nın oynaması Ömer'i sol bek oynatır, olmaması Ömer'i orta saha oynatır diye düşünüyorum. Hocanın olmazsa olmaz oyuncuların bir tanesi, çok konuşulmasa da Ömer Bayram...

"HAYAT DEVAM EDECEK"

Galatasaray-Fenerbahçe maçında hakem konuşacağız, Hasasn hocayı konuşacağız, Fatih hocayı konuşacağız, Ersun Yanal'ı konuşacağız, Ali Koç'u konuşacağız, Nagatomo'yu konuşacağız, Isla'yı belki konuşacağız ama hayat devam edecek. Bu yüzden de çok klasik cümleler kurmak istemiyorum ama hayat devam edecek.

FALCAO VE VEDAT MURIQI DEĞERLENDİRMESİ

Falcao'yu mu alırsın, Muriqi'i mi alırsın diye sorular soruluyor. Kendi adıma söyleyeyim 95 doğumlu Falcao olsaydı hemen Falcao'yu alırdım. Falcao önemli büyük bir markadır ama bu şartlarda ama 86 doğumlu Falcao'yu mu alırım, 95 doğumlu Muriqi'i mi ki Vedat'ın maliyeti düşük Vedat'ı alırım. Vedat Muriqi'in önünde daha uzun yıllar var. Falcao öyle değil, çok önemli bir değerdir ama bu kıyaslamalar çok farklı oyuncular.

"YÖNETİCİLER CEZA ALIYORLARSA STATLARA GİREMESİNLER"

Tahkim Kurulu ile ilgili de ben Beşiktaşlı Elneny'nin 3 maçlık cezasını fazla buluyorum, ben indirim bekliyordum açıkcası. Ali Koç'un Fatih Terim ile ilgili 'Sicil' cümleleri yüzünden aldığı cezanın kaldırılmasını doğru bulmuyorum. Ancak Mustafa Cengiz'in de sevk edilmemesini doğru bulmuyorum. Çok önemli bir çağrıda bulunuyorum. Uzun süredir görüşemiyordum Nihat Bey ile karşılaştım. Nihat Bey'e söylediğim cümleyi aynı şekilde ekranlarda da söyleyeyim. Bir kere TFF ilk toplantısında şu kararı almalı; Mustafa Cengiz, Ali Koç, Fikret Bey kim olursa olsun, yöneticilere ceza verilmemesi veya tüzüğü değiştirmiştiniz. Diyelim Ali Koç'a ceza verdiniz bugün de Tahkim Kurulu onadı. Stada gelebiliyor mu? Gelebiliyor, locada izler, tribünde izler. Mustafa Bey de ceza alsa gelemeyecek miydi? Gelecekti, sadece protokole oturamayacaktı. Ben şunu iddia ediyorum. Eğer ceza alınıyorsa evlerinden izlesinler maçları, bir ceza aldıklarını hissetsinler, o zaman söylediklerine dikkat ederler.