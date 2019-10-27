Rıdvan Dilmen: Galatasaray ev kedisi gibiydi!

27.10.2019 21:19

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, evinde ağırladığı Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Dev derbiyi Rıdvan Dilmen NTV ekranlarında değerlendirdi. İşte Dilmen'in açıklamaları:

"BELHANDA İLE FEGHOULİ İLE OLMAZ"

"Karius'tan en uçtaki oyuncusuna kadar, Beşiktaş'ın 2. yarıda vasat oynayan bir oyuncusu yoktu. Galatasaray ilk yarıdaki görüntüsünü 2. yarıda da devam ettirdi.Galatasaray coşku problemi yaşıyor. Büyük kulüplerde birkaç yıl şampiyon olunca, bir konsantrasyon sorunu oluyor. Hızlı geçişler, Ozan ve Ndiaye gibi oyuncularla olur. Bu Seri ile, hazır olmayan Lemina ile, formsuz Belhanda ile, ağır Feghouli ile olmaz.

"GÖKHAN GÖNÜL ÜSTÜNLÜK SAĞLADI"

Beşiktaş sokak kedisi, Galatasaray ev kedisiydi. Bu maç Beşiktaş'ın sezon başından beri en az gol pozisyonu verdiği maç olabilir. Gökhan Gönül, sakatlıktan çıkıp oyunun son bölümünde çıkmak zorunda kaldı. Rakibin en önemli silahı diyebileceğimiz oyuncuya karşı üstünlük sağladı.

RIDVAN DİLMEN, UMUT'U MURİÇ'E BENZETTİ

Umut Nayir gibi bir oyuncusu var Beşiktaş'ın. Ankaragücü'nde 14 gol atmış. Gaziantep deplasmanında, hazırlık maçlarında da gördük bir alternatif. Boyu posu yerinde. Vedat Muriç'in bir tık altı gibi ama Muriç gibi mücadele eden bir oyuncu."