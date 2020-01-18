Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe sol bek transferini haftaya oynatır
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin her şeye rağmen bir sol bek transferi yapacağını düşünüyorum ve hatta Fenerbahçe'nin yeni transferi önümüzdeki hafta oynatacağını düşünüyorum" dedi
82 milyon TL'lik limit aşımını kapatmadan yeni transferlere lisans çıkaramayacak olan F.Bahçe, 31 Ocak'a kadar bu sorunu çözmek için tüm olasılıkları masa yatırmış durumda. TFF Lisans Kurulu tarafından özel bankalarla yaptığı anlaşmanın onaylamasını bekleyen sarı-lacivertli takımın şu anda yapması gereken en önemli hamle mevcut kadrodaki oyuncuların satışının gerçekleşmesi olarak gözüküyor.
"FENERBAHÇE'NİN SOL BEK TRANSFERİ YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Fenerbahçe'de yaşanan transfer gelişmelerini masaya yatıran usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de, "Çıkacak karar Fenerbahçe'nin transfer gelişmelerini etkileyecek ama Fenerbahçe'nin her şeye rağmen bir sol bek transferi yapacağını düşünüyorum ve hatta Fenerbahçe'nin yeni transferi önümüzdeki hafta oynatacağını düşünüyorum" dedi.
Haber Videosu: Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, sol bek transferini haftaya oynatır
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He rıdvan he açtın şom ağzını. Gustavoya da aynı şeyi dedin ama adam 6 maç sonra katıldı takıma. . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Sadık yat Sadık yat yat yat ;)))Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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şöyle fenerden bahset hocam ne işin var diğer takımlarla bence umarım bir gün fenere geri dönersin adam avrupada elendi diye istifa etti başkaları kendilerini bilmeyen yüzsüzler 5-0 6-0 yeniliyo koltuğa japon yapıştırıcısı gibi milattan önceki bi şansa bala yakaladığı başarısı sayesinde 20 yılldır kaymağını yiyoCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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sen hazırlık maçlarında bayern ve madridin yedek kadrolarından 5-6 yerken senin o tarihinde 1 şampiyonluk olan efsane yarattığınız ersunun ozan yat yat olum kalkma deyişini duymuşsundur. Senin şansla da işin dönmez şikeci seni.3 3 Yayından Kaldır