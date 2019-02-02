Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Avrupa Ligi Şampiyonu Olabilir

Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'yi 2-0 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerle ilgili dikkati çeken yorumlarda bulundu. NTV yorumcusu Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"FENERBAHÇE LİGİ 5-7 ARASINDA BİTİRECEKTİR"

"Bu takım düşme potasında olacak takım değil. Başkanından yönetime kadar problem vardı. Teknik direktör tercihleri zaten fiyaskoydu. Şampiyon olma ihtimali düşük ama ilk 5'te olma ihtimali fazladır. 5 ve 7 arası bitirecektir."

"FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONU OLABİLİR"

"Diyelim ki Fenerbahçe ligi 7. bitirdi. Avrupa'ya katılabiliyor mu, katılamıyor. Başka bir katılma şansı var mı? UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, niye olmasın. Sonuçta Avrupa Ligi şampiyonluğu var. Bir ihtimal olarak duruyor orada. Düşük ihtimal ama Sayın Ali Koç'un anlattıkları bu anlamda şeylerdi."