Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 9 Kişi Kalmalıydı, Ali Palabıyık Dağıldı

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın berabere kaldığı derbiyi yorumladı. Dilmen, Fenerbahçe'nin sahada 9 kişi kalması gerektiğini ve sarı lacivertli ekibin attığı golden önce de Feghouli'ye faul yapıldığını açıkladı.

İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri;

"Ben futbolu bırakıp birkaç yıl da antrenörlük yaptıktan sonra yorumculuk yapıyorum. 14 yıldır da bu ekrandayım. Elimizden geldiğince gördüğümüz söylemekle buraya geldik çok şükür. Ben maçı izlerken kalbim duracak kadar Fenerbahçeliyim. Ekranlara çıktığımızda da ne görüyorsak onu söylemek zorundayız. Ülker Stadı dışında herhangi bir statta oynansaydı Galatasaray bu maçı kazanırdı."

"FATİH TERİM BUNU HESAPLAYAMADI"

"1. sebep taraftarın. Büyük baskı kurdular. Bazen sahaya toplar atıldı. Çünkü üzülseler dahi kazanmaktan yana kaybetmemek istediler. Fakat Galatasaray niye yenemedi? Fatih Terim rakibin 10 kişi kalmasını hesaplamadı."

"ALİ PALABIYIK DAĞILDI"

"Devre arasında Ali Palabıyık dağıldı demiştim. Fenerbahçe Mehmet Topal'dan dolayı 9 kişi kalması lazım. Golden önce Feghouli pozisyonda faul var. Böyle bir rakibe karşı direnci kırmışsın. Onyekuru da atmış. 2'ye 3'e gidebilirsin. Emre sahada, Mitroglou sahada, Linnes sol açık gibi oynadı, Diagne sahada diyemeyeceğim çünkü kayboldu. Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Eljif, Skrtel, Soldado, Dirar mücadele ettiler."

"Hasan Ali'nin pozisyonun hakem ilk önce elini arkaya götürdü ama sonra sarı verdi. Bülent Yıldırım da söyleyince kırmızı çıktı. Ali Palabıyık'ın aklı orada kaldı. Ardından sarısı olan Mehmet Topal'ın Linnes'e yaptığı harekette kart çıkaramadı. Bu maç TT Arena'da olsaydı bu golü verir miydi? Vermezdi. Mehmet Topal'ı atar mıydı? Atardı."

"HAKEMİN HATALARI VARDI"

"Ersun Yanal ve Ali Koç da benim gibi maçın bitmesini bekledi. Hakem insandır" böyle bir şey yok! Sen gördüğünü çal yeter. Ali Palabıyık'ı ben gördüğünü çalan, etki altında kalmayan bir hakem sanıyordum. Bugün skora göre maç yönetti. Sanki maç 2 gün sürecekmiş gibi kendi aralarında rahat oynayan bir Galatasaray… Bu Fenerbahçe'yi yenemiyorsan… Ama şunu da söyleyeyim. Hakemin hataları da var. Bunları söylemek bizim boynumuzun borcu. Fenerbahçe prestijini kaybetmedi. Galatasaray gerçekten puan anlamında da, şartlar anlamında da Kadıköy galibiyetini kaybetti."