Rıdvan Dilmen'den VAR eleştirisi: Fikret Orman bile penaltı verir

06.10.2019 19:14

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, evinde lider Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 69. dakikada Diaby kaydetti. Kritik karşılaşmayı Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında değerlendirdi. İşte Dilmen'in açıklamaları:

"VAR sistemine herhalde ciddi paralar veriyorlardır. Vallahi gerek yok. Türk futbolunda bu kadar rezaletler yaşanmadı. MHK Başkanı 'hakemlerimiz aslan gibidir' diyor, 5 gün sonra hakemin kariyerini bitiriyor.Galatasaray maçında Mariano yumruk mu attı, tokat mı attı bilmiyorum. Diğer pozisyonun penaltı olduğunu herkes biliyor. Hakem olmana da gerek yok.

HAKEME SERT TEPKİ

Atiba'nın eline gelen bir penaltı pozisyonu var, penaltı değil bu, pen'yedi'. Fikret bey bile penaltı verir, o kadar penaltı pozisyon. Aldın buradan maçı, buraya verdin. Maçı izleyen insan 3 pozisyonu test eder. Beşiktaş'ın penaltısını verebilirim, ararım, ararım, oyuncu ayağını çekmiş ama sokmasaydı derim, Burak Yılmaz'ın dirseğinde bilmeden yapmış derim ama Atiba'nın penaltısı verilmeyince, art niyetli derim.

"BU SEKTÖRDEKİ İNSANLARA GÜVENMİYORDUM"

Son üç günde olanlar bilerek isteyerektir. Büyük skandal bunlar. Böylesi şeyi üç gündür yaşadığım için büyük üzüntü duyuyorum. Türkiye'de 'VAR'a karşı olan nadir insanlardandım. Bu sektördeki insanlara güvenmiyordum çünkü. Dün ve evvelsi gün yaşadıklarımız, kim bunu yönetiyorsa onun suçudur."