Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar Rıdvan Dilmen, spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararına destek verdi. Dilmen, "Ben çok doğru buluyorum kararı. Nisan sonu deniyor ama geriye ya da ileri de çekebilir. Ülkenin Cumhurbaşkanı, Spor Bakanı daha iyi biliyordur" dedi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, koronavirüs tehlikesi nedeniyle karşılaşmaların seyircisiz olarak oynanması kararını değerlendirdi.

İşte Dilmen'in açıklamaları:

"Devletimiz önemli kararlar aldı. Ben çok doğru buluyorum kararı. Nisan sonu deniyor ama geriye ya da ileri de çekebilir. Ülkenin Cumhurbaşkanı, Spor Bakanı daha iyi biliyordur. Ülkemizde şükürler olsun ki ölümle karşılaşmadık. Sezon sonuna kadar maç yok dense, belki hayatımızda önemli bir şey kopmuş olacaktı. Sağlıklı ve doğru bir karar alındığını düşünüyorum.

"İNSAN SAĞLIĞI ÖNEMLİ"

Devletimizin bugünlere kadar kazasız belasız gelmesi de önemli. En ufak bir risk almak istemediler herhalde. Önce insan, önce sağlık. Sportif faaliyetler yüzyıllardır var. En fazla bir turnuva olmaz. Avrupa Şampiyonası'na kırk yılın başında gittik, o da ertelendi diyeceğiz belki ama insan sağlığı önemli."