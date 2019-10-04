Rıdvan Dilmen'den sert tepki: Sanane hoca? Versene penaltıyı

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a 1-0 mağlup olduğu mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya sert tepki gösterdi. Dilmen, "Kemal hoca sanane? Versene penaltıyı. El açık... Futbolcular deli mi elleri kapalı şekilde duruyorlar top karşında." dedi.

04.10.2019 23:09
Rıdvan Dilmen'den sert tepki: Sanane hoca? Versene penaltıyı

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı NTV ekranlarında değerlendirdi. İşte Dilmen'in açıklamaları:

"Antalyaspor'un savunma anlayışı Bülent Korkmaz'ın savunma kültüründen geliyor. İyi savunuyorlar. Vedat Muriç 1.94 ama kaleye darbeli vuruş yaptırmıyorlar. Fenerbahçe'nin neden kafası karışık? Fenerbahçe seyircisi mutsuz değildir. Öndeki oyuncularınız yetenekli olacak. Ozan orta saha oyuncusu ama ondan yaratıcılık beklemeyin. Moses ve Rodrigues yaratabilir. Bu oyuncular problem çözebilir. Deniz Türüç de çözmek için oynar.

"EMRE BELÖZOĞLU'NU NEDEN ÇIKARDIN?"

Kemal hoca sanane? Versene penaltıyı. Elaçık... Futbolcular deli mi elleri kapalı şekilde duruyorlar top karşında. VAR'dan Fırat Aydınus çağırsaydı, Yaşar Kemal penaltıyı verirdi. Zanka'ya gösterdiği sarı kart... Tam tersi olarak aldatmaya yönelik olarak Antalyasporlu futbolcuya gösterilmesi gerekiyor. Bayram değil seyran değil, milli maç arası var; maçın en iyisi Emre Belözoğlu'nu neden çıkardın? Eğer yorgunluk yüzünden çıkardıysa bu sözlerim geçerli değil. Emre çıkınca Fenerbahçe'nin tüm oyunu bozuldu."

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YORUMLAR (20)

  • CANMEN:
    HAKEMLER HER TüRLü BERBAT VE ICTEN PAZARLIKLI. . . . BI SEKILDE HERKEZIN KAYBINA. . . AMA ANCAK TüM KULüBLER BIR OLUP BUNA KARSI KOYABILIRLER. . . . MALESEF HERKEZ KENDI CIKARINDA. . . . TARAFTARDA RENK KöRü ZATEN. . . .
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  • .:
    MAÇIN 88. DAKİKASINDA ANTALYASPORLU OYUNCUNUN ORTA SAHADAKİ SON FENERLİDEN TOPU TERTEMİZ ÇALIP KALECİ İLE KARŞI KARŞIYA KALACAĞI POZİSYONDA HAKEMİN FAUL VERMESİNE NİYE İSYAN ETMİYORSUN ???
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  • ARSLANBOĞA İLE UĞURLUNUN HATALARI AYNI:
    EMRE BELEZOĞLU 4. HAKEME KÜFREDİYOR SARI KART VERİLİYOR GÖSTERMELİK. KIRMIZI KART VERİLMİYOR. TIPKI SUAT ARSLANBOĞANIN LJAİÇ POZİSYONU EĞER MHK DA ADALET VARSA YAŞAR KEMAL UĞURLU İLE DE OLAN SÖZLEŞMESİNİ FESHEDER. ÇÜNKÜ KART RENKLERİNİ, FAUL POZİSYONLARINI BİLMİYOR HAKEMLİK BİLGİSİ SIFIR KURALLARI BİLMİYOR. SUAT I HAKEMLİKTEN MEN ETTİYSEN AYNI HATALARI YAPAN YAŞAR KEMAL UĞURLU YU DA MEN ETMEN GEREK HAKEMLİKTEN. ADİL OLMAK ADINA.
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  • EFEDAYI:
    Adamlar kendi sahasında 15 milyon euroluk takıma üstünlük kuramayıp üstüne bir de yeniliyorlar ; sen daha ne anlatıyon Rıdvan Hoca ?
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