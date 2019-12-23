Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal itirafı: Hata olur

23.12.2019 08:32 | Son Güncelleme: 23.12.2019 08:32

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği ve 3-1 kazandığı derbiyi yorumladı.

İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmesi;

Güzel bir derbi, şahane bir stat, Fenerbahçe çok iyi top oynadı. Cüneyt Çakır idare etti, yönetmedi. Penaltıya Mete Kalkavan VAR'dan müdahale etti. 2. golde faul yok, VAR'dan da uyarı gelmedi. Cüneyt Çakır aslında skoru etkileyecek hatalar yaptı.

"KORNERİ AUT VERDİ"

Cüneyt Çakır öyle birkaç hata yaptı ki skor değişti. Görmedi, penaltı ile skor değişti. Korneri aut verdi, döndü gol oldu. Yani skoru etkileyecek hatalar yaptı. Emin ol 0-0 olsa orada karambolden korneri verecekti. Bence 2-0 autuydu o.

"ALTAY'IN TECRÜBESİZLİĞİNDEN"

Cüneyt Çakır'ın klasik Süper lig performansı, idare ediyor. 0-0 olsa mesela korner verecekti, aut verdi. Tehlikeye yakın yerde, avantajlı olduğu yerden geriye götürdü Lens'in faul pozisyonunda. Altay topu eline aldı, yardımcının da bayrağını gördü, oynayın dedi, bu elini kaldırdı yardımcı hakeme, kendi kendine elini kaldırıp başlatmak istedi, Altay'ı tecrübesizliğinden oldu bu pozisyon.

"PİSKOLOJİK ŞARTLAR GELDİ"

Uzatmanın son saniyesinde golü buldu Beşiktaş. Avcı 2 değişiklik yapacaktı muhtemelen. Maç 2-1'e döndü, psikolojik şartlar geldi. Isla'nın bence Beşiktaş'ın golünde hatası var, kambura yatmasa da Burak vuramayacaktı. Beşiktaş maça tekrar ortak oldu, heyecan tekrar geldi.

"ATIBA GİZLİ KAHRAMAN DEĞİL"

İki takımın güçlü olduğu yönler, orta saha oyuncuları. Atiba için gizli bir kahraman denir, gizli mizli değil, 10 senedir uçuyor adam. Atiba Beşiktaş'ı tekrar hayata döndürdü.

"F.BAHÇE BAŞTAN SONA HAKETTİ"

"Kadıköy'de Kasım ayının sonundan itibaren Fenerbahçe 5 maç yaptı, toplam 20 gol attı. Bunun 4 tanesi lig maçı, toplam 16 gol attı. 5 Konya, 5 Gençlerbirliği, 3 Kasımpaşa, 3 de Beşiktaş. Türkiye'nin kendi sahasındaki en etkili seyircisinin önüne gidiyorsunuz, Fenerbahçe bugün 15 kişi oynadı. Gustavo ve Ozan iki kişilik oynadı, hatta buna Tolga'yı da ekleyebiliriz. Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin ana sebepleri, Beşiktaş'ta Elneny ile Atiba, Fenerbahçe'de Gustavo, Ozan, orada oynayan Jailson. 2. yarıda direnç göstermeye çalışan tek oyuncu vardı, o da Atiba'ydı. Fenerbahçe bugün baştan sona hak etti."

"AYRILIK HATA OLUR DİYORUM"

"Neden ben Ersun Yanal ile ayrılmak hata olur diyorum. Fenerbahçe taraftarı, Ersun Yanal'ı bu oyundan dolayı, Gençlerbirliği maçındaki oyundan dolayı sevdi. Ama Ersun Yanal'ın deplasmanda aldığı puan da çok farklı, daha da geliştirmesini bekledik, ben de yorumcu olarak bunun üzerinde duruyordum. Sivas'ta oynamak ile Kadıköy'de oynamak farklı. Ersun Yanal'ı üzülerek izledim. Bu ne bana söylenmiş, ne de medyadaki insanlara söylenmiş bir cümle, öyle görmüyorum. Niyet okumayı sevmem, ben sonuçta yorumcuyum, tahmin yürüteyim."

"BİRÇOK MAÇTAN FARKLI OYNADIN HOCAM"

"Bir sürü kişi rahatsız oluyordur, en çok rahatsız olan da Ersun Yanal'dır. Yıllardır böyle bir demeç görmezsiniz. Yanılıyor da olabilirim, Ersun hocanın biz görevimizi yaptık demesi, maç için mi, Fenerbahçe için mi, yoksa genel sezon için mi diyor. Birçok maçtan farklı oynadın hocam. Sivas'tan, Göztepe'den farklı oynadın. Trabzon'dan, Konya'dan farklı oynamadın, evet. Biz saha dışı faktörleri bilemeyiz ama... Zaman zaman dostlarımdan, izleyicilerimden eleştiri alıyordum, Aykut ile arkadaşsın, Ersun'u eleştiriyorsun diyorlardı. Bir gün beni arayıp da, ailemizi de iyi tanır. 2. dönem Fenerbahçe'de çalışıyor, bir gün, bir dakika arayıp da, Rıdvan keşke benden öğrenseydin falan dememiştir, haber bile yollamamıştır."

"MAÇ ÖNCESİ BİR ŞEY Mİ OLDU?"

"Teknik direktörü olmayan bir Fenerbahçe galip geldi diyor. Bu takılınacak bir şey değil, bir yorumcuya takılınacak bir şey değil. Fenerbahçe taraftarı sevinirken üzülüyor. Durup dururken açtı, Allah, hocaya bak diyor. Tam coştuk, sevindik, heves kursağımızda kaldı diyor. Basın açıklaması yapacağım demesi beni biraz rahatlatıyor. hafta içi demesi, bugün bıraktığını göstermiyor, bu biraz kurtarıyor. Maç öncesi bir şey mi oldu, birikim mi bilemem."

"KAYBETSEYDİ SÖYLERDİ"

"Fenerbahçe başkanı Ersun hocayı pek düşünmüyordu, ona rağmen geldi. Olağanüstü bir mağlubiyet alırdı, başka türlü bırakırdı ama şu demeci maçtan önce kafasında kurmuş, skordan bağımsız. Kaybetseydi, bir tek istifa ettim derdi bence. Dün akşam Samandıra'da yatarken kurguladığı tablo skordan bağımsız."

"EN KÖTÜ FAUL ALIYOR"

"Fenerbahçe'de temposu yüksek oyuncular var. Vedat Muriqi gibi de acayip bir fiziki kapasite var, en kötü şartlarda faul alıyor. "

"TOP HIRSIZI VAR"

"Top hırsızı var bir tane Fenerbahçe'de, Luiz Gustavo. Bayağı hırsız yani, hop onunkini alıyor, hop öbürünü alıyor. Gustavo nasıl oyuncu denince, çok iyi top çalar denir, bir de bu oynuyor, bugün de geldiğinden beri en iyi maçını oynadı. "

İYİ VE KÖTÜ OYNAYANLAR

"Ozan süper oynadı, Gustavo süper oynadı, Serdar süper oynadı, geri kalanlar da iyi oynadı. Rebocho kötü, Roco kötü, Vida vasat, Gökhan yoktu, Atiba süper oynadı, Elneny vasat oynadı, Ljajic'i görmedim, Caner iyi oynamadı, Lens kötü oynadı, Burak çok kötü oynadı. Bunları yan yana koyunca skor ortaya çıkıyor."

"ALTAY BÜYÜK KALECİ OLACAK"

"Altay, büyük kaleci olacak. İyi kaleci olmaya aday şu anda ama büyük kaleciyi bırak. neden büyük olacak? Büyük futbolcular topa vurur auta atar, bir daha vurur, kargalara atar, ama 5.'de bir kere daha dener. Altay hata yapıyor ama sakinliğini bozmuyor. Fenerbahçe'nin 3. golünü alsınlar, futbol okulundaki akademisyenlere versinler, pozisyon kaleciden nasıl başlar diye göstersinler.Golün ilk pası Altay'dan çabuk oynayarak başladı. Ondan önce hata yaptı ama devam etti. O yüzden uzun vadede büyük kaleci olacak diyorum. Şu anda yetenekli kaleci, herkese büyük kaleci denmez. Önemli olan bu yaşta sakinliğini koruması ve doğruyu oynamak istemesi."

"BEŞİKTAŞ S.O.S VERİYORDU"

"Beşiktaş'ın iyi sezon geçirmediği gerçeği var. Fenerbahçe'nin iyi ve çok kötü oynadığı oluyor. Beşiktaş'ın kazandığı maçlarda da iyi oynadığını söylemek zor, S.O.S veriyordu. Derbiler de böyle, yıllardır Fenerbahçe içeride derbi kaybetmiyor."

"CHRİSTMAS GELDİ Mİ, ALLAHAISMARLADIK"

"Teknik direktörlük çok zor bir meslektir. 24 tane farklı karakterle oynuyorsunuz. Hepsi de farklı ülkeler, farklı diller, farklı karakterler. Çok yabancı oyuncu, veda ediyor, kartı görüyor. Stancu maçtan sonra gitti sarı kart gördü, Lopes maç koptuktan sonra görüyor, Göztepe'de oyuncu gördü. Christmas geldi mi Allahaısmarladık, giderler. Serdar Aziz de sarı gördü ama o şampiyonluk yarışındaki maç. Genel anlamda bazı oyuncular böyle yapar."

"BEŞİKTAŞ'IN KADROSU PROBLEMLİYDİ"

"Abdullah Avcı, Burak, Umut... Umut iyiyken tekrar Burak'a formayı verdi Abdullah Avcı. Teknik direktörün buradaki görevi, oyuncu aman üzülmesin falan... Şenol Güneş çok enteresan bir teknik adam. Beşiktaş'ın çok problemli bir kadrosu vardı. Girerken bandını atan Quaresma, çıkarken bakmayan Medel... Abdullah hoca biraz daha duygusal. Belhanda takıntısı başladı mesela Galatasaray'da. Beşiktaş'ta Lens vardı ve Burak sezonu açılıyor şu anda. Hoca neden Burak dediğinde, savunma arkasına doğru koşuları yapan oyuncu diyecek. Bugün zararlı oldu da diyebilirsin ama ben de elimde Burak varken, onu kullanabilirim."

"AVCI'NIN ÖĞRENECEĞİ ÇOK ŞEY VAR"

"Abdullah Avcı daha önce risk aldığı maçlarda Burak'ın yanına Umut'u sokuyordu. Neden bu maçta öyle yapmadı? Ya 4'lük, ya 5'lik olursam dedi. 5-1 ile 3-1 arasında fark yok mu? Malatya maçını 3 santrforla bitirdi. Abdullah Avcı çok tecrübeli bir teknik adamdır ama öğreneceği çok şey var. Her teknik adam için geçerli. Belli bir sene sonra, ben ne yaptım diyecek. Ben de gençtim, namağlup giderken, 5. haftada bıraktım. Şimdi olsa, başka düşünebilirim. Belki de Ersun hoca skora göre konuşuyor ama keşke söylemeseydim diyebilir."

"YANAL ORTAYA ÇATLAĞI BIRAKTI"

"Obradovic krizi yaşandı, taraftar ayağa kalktı, çok sevilen bir koç, kriz araştırılmadan. Ersun Yanal biraz daha sertini yaptı. İkisini de basın düğmeye, süresi ayrı. Ben başarısızım demedi Obradovic, Ersun Yanal da ortaya çatlağı bıraktı. Kaybetseydi, istifa ediyorum diyecekti. Bir yerlere mesaj vermek için yapıyorsa, bence böyle, bir kıl çıkardı ortaya, ben asla bırakmasını istemem. Ritmini bulmuş bir takım. Tekrar teknik direktör macerasına girmeye gerek yoktur. Hocanın CV'si de iyidir. Böyle bir oyunu, coşkuyu gördükten sonra."

"TOP 46 DAKİKA OYUNDA KALMIŞ"

"Fatih hoca dün dedi ki, bırakın oynasınlar dedi. Önemli bir laf söyledi, frikik olacak diye ödüm kopuyor, 1,5-2 dakikada kullanılıyor dedi. Hakikaten de haklı. Abdullah hoca da onu diyor, 46 dakika top oyunda kalmış."

"50 MİLYON HİBE EDEN BİR ADAM"

"Keşke Ersun hoca biraz daha yutkunup, daha sonra konuşsaydı. Sayın Ali Koç ile ilgili, ben en şeffaf başkanın Ali Koç olduğunu düşünüyorum. Yapılandırma konusu var, büyük şirketler nasıl yapılandırılıyorsa, kulüpler de öyle. Nihat beye sordum Ali Koç'un bizden böyle isteği olmadı dedi. Var mı isteyenler var dedim, var, 2 kulüp Kulüpler Birliği olarak bunu bizden istedi, herkes var dedi diyor. Ali Koç'un televizyonda söyledikleriyle perde arkasında söyledikleri arasında fark yok. Düşünebiliyor musunuz, 50 milyon euro hibe eden bir adam"