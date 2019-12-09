Rıdvan Dilmen'den çarpıcı G.Saray ve Fatih Terim iddiası

09.12.2019 08:19 | Son Güncelleme: 09.12.2019 08:19

Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Trabzonspor, Galatasaray ve Başakşehir'in önümüzdeki 2 haftada beklentide olacağını kaydeden Dilmen, "Trabzon'um, Galatasaray'ım, Başakşehir'im ben. Sivasspor - Fenerbahçe ve Fenerbahçe - Beşiktaş maçları var. Bu takımların hepsine 3'er puan vermeyeceklerine göre, kayıp olacak" dedi.

20. haftaya kadar yarışta kopma olmayacağını söyleyen yorumcu, "Sivas kazanırsa, Fenerbahçe ile farkı 8'e çıkaracak. Güçlü bir takım, 13-14 oyuncuyla oynuyorlar ama her maçı kazanabilecek şekilde oynuyorlar. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı var, Galatasaray evinde oynuyor. 20. haftadan sonra kırılmalar başlar" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ DAHA İYİ"

Galatasaray'ın fikstürünün rakiplerine göre daha iyi olduğunu vurgulayan Rıdvan Dilmen, "20. haftaya kadar Galatasaray'ın fikstürünün herkese göre daha iyi olduğunu görüyorum. Beşiktaş 6'da 6 yapmasına rağmen lider olamadı, 5'te 5 yapan bir rakibi var, Sivas'ta da 3-0 yenildi. Fatih Terim, 'Muslera olmasa gitmiştik falan ama 20. haftada kendimizi yukarı atarız' diyor" yorumunu yaptı.

Fenerbahçe için 24. haftayı hedef gösteren Dilmen, "Fenerbahçe, 24. haftada 1-2 puan önde olursa, şampiyonluğun birinci favorisi olur. Beşiktaş zorlu maçlar periyodunu iyi geçti, Fenerbahçe geçemedi. Sivasspor 4'te 4 yaparsa, biraz daha iyi duruma gelir" diye konuştu.