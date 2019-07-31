Rıdvan Dilmen'den 6 gol atan Bayern Münih ile ilgili çarpıcı yorum!

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Bayern Münih mücadelesini değerlendirdi ve çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte Dilmen'in açıklamaları:

"Bayern Münih-Fenerbahçe maçını izleyenler şanssız, izlemeyenler ise şanslıydı. Henüz 5. dakikadan itibaren dahi, Fenerbahçe'nin fark yememeyi, Bayern Münih'in ise fark atmayı düşündüğü görüldü. İşler Bayern'in istediği şekilde ilerledi, Fenerbahçe bu duruma karşı koyamadı.

"YÖNETİM EKSİKLERİN FARKINDA"

Futbolda, eskide kalmış ve benim gerçekten sevmediğim bir tabir vardır: 'sıksalar 10 atarlardı' diye. Bu akşamki maç için maalesef bu tabir gerçek. Bayern istese 10 da atabilirdi. Geçen sezon uzun süre düşme potasında olup bu sezon sampiyonluk isteyen Fenerbahçe için can sıkıcı. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak bu durum oldukça can sıkıcıydı. Transfer konusunda bir şey söylemek istemem, sonuçta Fenerbahçe yönetimi eksiklerin farkında ve bunlara gerekli takviyeler için süre var. Ama mevcut yapı ile bu işin sürdürülemeyeceği bu akşamki maçla net görüldü.

"BU TABLO GECENİN ÖZETİDİR"

Ersun Hoca'ya 5 isimden bahsetmek isterim. Muriç, Kruse, Moses, Rodrigues, Mehmet Ekici... Stoperlerin eksik olduğu bu maçta böyle bir 4'lüyü sahaya sürmek bu sonuca davetiye çıkarmaktı. Bırakın onu, ligde Kadıköy'de herhangi bir maçta bile bu 5'liyle oynanmamalı. İlk yarı, sakatlıklara rağmen hiç uzatılmadı, 45 dakikada bitti. Maç ise 89. dakikada sonuçlandırıldı. İşte bu tablo bu gecenin özetidir. Fenerbahçe markasının ne kadar zarar gördüğünün kanıtıdır.

"ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYUP DÜŞÜNMELİ"

Ersun Hoca'ya tekrar soruyorum. Muriç, Kruse, Rodrigues, Mehmet Ekici ve Moses'in hepsini birden, aynı anda sahaya sürerek en az 5 yiyeceğini göremedi mi? Ne bekledi bu yapıdan? Bu maçın sonrasında teknik kadro şapkasını önüne koyup düşünmeli..."