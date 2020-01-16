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Ricardo Rodriguez, PSV'yi reddedip Fenerbahçe'yi seçti

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin 1 numaralı hedefi Ricardo Rodriguez ile ilgili müjdeyi verdi. Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, İsviçreli oyuncunun PSV'nin teklifini reddedip Fenerbahçe'yi seçtiğini belirtti.

16.01.2020 00:04 | Son Güncelleme: 16.01.2020 00:08
Ricardo Rodriguez, PSV'yi reddedip Fenerbahçe'yi seçti

Bir süredir PSV ve 'nin resmi olarak temaslarda bulunduğu belirtilen 'ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodriguez, seçimini yaptı. İtalyan basınında Milan'ın hem PSV'nin hem de Fenerbahçe'nin yaptığı teklifleri kabul ettiği belirtilirken İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, oyuncunun Fenerbahçe'yi seçtiğini belirtti.

ZORUNLU SATIN ALMA BEDELİYLE KİRALANIYOR

Milan'ın 10 milyon euro düzeyinde bir bedelle pazarlıklara başladığı Ricardo Rodriguez'in sezon sonunda 5 milyon euro zorunlu satın alma bedeliyle Fenerbahçe'ye kiralanacağı belirtildi.

(Fanatik)


Haber Videosu

: Ricardo Rodriguez, PSV'yi reddedip Fenerbahçe'yi seçti
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