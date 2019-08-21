Ricardo Quaresma: Sonsuza dek Beşiktaş

21.08.2019 22:56

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma siyah-beyazlı takımdan ayrılacağına dair çıkan haberleri yalanladı.

"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN KALACAĞIM"

Instagram hesabından açıklama yapan Quaresma, "Sözleşmemin son yılında takımda kalıp kulübüme yardım etmek istiyorum. Şampiyon olmak için kalacağım. Hepinizi kucaklıyorum. Sonsuza dek Beşiktaş" yazdı.

Bazı yayın organlarında Beşiktaş'ın, Quaresma ile yollarını ayırma kararı aldığı iddia edilmişti. Quaresma, Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlamıştı.