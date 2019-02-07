Tahkim Kurulu, Ricardo Quaresma'nın Cezasını Onadı

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma'nın cezasını onadı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 2 maç men cezası alan Portekizli futbolcunun cezasına yapılan itirazı reddetti.

FENERBAHÇE'NİN PARA CEZASI DA ONANDI

Kurul ayrıca, Fenerbahçe Kulübüne de verilen 65 bin liralık para ve tribün bloke cezalarının da onandığını duyurdu. Öte yandan kurul, Antalyaspor Kulübünün, eski teknik direktörü David Badia'ya 248 bin 335 lira alacağının faizi ile ödenmesini kararlaştırdığını açıkladı.

Kaynak: AA