Tahkim Kurulu, Ricardo Quaresma'nın Cezasını Onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'nın 2 maç men cezasını onadı.

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma'nın cezasını onadı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 2 maç men cezası alan Portekizli futbolcunun cezasına yapılan itirazı reddetti.

FENERBAHÇE'NİN PARA CEZASI DA ONANDI

Kurul ayrıca, Fenerbahçe Kulübüne de verilen 65 bin liralık para ve tribün bloke cezalarının da onandığını duyurdu. Öte yandan kurul, Antalyaspor Kulübünün, eski teknik direktörü David Badia'ya 248 bin 335 lira alacağının faizi ile ödenmesini kararlaştırdığını açıkladı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.