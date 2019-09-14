Ricardo Quaresma ile Sofiane Feghouli arasında gerginlik!

14.09.2019 00:54

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Milli aranın ardından lige iyi başlayan sarı-kırmızılıları evinde taraftarları da yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 43 bin 472 biletli seyirci izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına desteklerini sürdürdü.

İKİ İSMİ ALİ PALABIYIK SAKİNLEŞTİRDİ

Maçın ilk yarısında Ricardo Quaresma, bir pozisyonda Mariano'ya fiziki müdahalede bulununca Feghouli araya girip Portekizli oyuncuya tepki gösterdi. Quaresma da Feghouli'nin tepkisi sonrası çılgına döndü. İki oyuncuyu hakem Ali Palabıyık sakinleştirdi. Daha sonra mücadele kaldığı yerden devam etti.