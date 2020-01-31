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Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı

Fenerbahçe, Danimarkalı stoperi Mathias Zanka'yı sezon sonuna kadar Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a kiralandığını açıkladı.

31.01.2020 21:51 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:10
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı

'de sezon başı Huddersfield Town'dan transfer edilen savunma oyuncusu Mathias Zanka ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertli kulüp, 29 yaşındaki stoperin Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın da formasını giydiği 'a kiralandığını açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Mathias "Zanka" Jorgensen 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralanmıştır. Kendisine yeni takımında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

3 GOL ATTI

Sezon başında 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Zanka, Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıktı ve 3 gol attı.


Haber Videosu

: Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı
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HABER YORUMLARI (3)

  • MEMLEKETİM:
    Vaybe Fenerde kadro o kadar derinki yildiz ismi göndermis. Avrupada futbolculara yakin dostlari kardesim Türkiye''ye git hem para veriyorlar hem yildiz ünvani. Ama denizin mali bitti. Gelenler ya kör ya topal.
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