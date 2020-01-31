Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı
Fenerbahçe, Danimarkalı stoperi Mathias Zanka'yı sezon sonuna kadar Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe'de sezon başı Huddersfield Town'dan transfer edilen savunma oyuncusu Mathias Zanka ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertli kulüp, 29 yaşındaki stoperin Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın da formasını giydiği Fortuna Düsseldorf'a kiralandığını açıkladı.
FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Mathias "Zanka" Jorgensen 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralanmıştır. Kendisine yeni takımında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
3 GOL ATTI
Sezon başında 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Zanka, Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıktı ve 3 gol attı.
Haber Videosu: Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı
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Takımlarda, hep yabancı oyuncular var. :(Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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2 milyon euro ve yıldız ismide zanka!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Vaybe Fenerde kadro o kadar derinki yildiz ismi göndermis. Avrupada futbolculara yakin dostlari kardesim Türkiye''ye git hem para veriyorlar hem yildiz ünvani. Ama denizin mali bitti. Gelenler ya kör ya topal.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır