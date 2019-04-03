Rekabet Kurulu Adabank'ın Satışının İzne Tabi Olmadığına Karar Verdi

Rekabet Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) Adabank AŞ'de sahip olduğu hisselerin Na-Fi Dış Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. Adabank Uzan Grubu'ndan TMSF'ye devredilmişti.

SATIŞ İKİ AY ÖNCE YAPILDI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, 29 Mart'ta Adabank'ın iki ay önce Türk iş adamı grubuna 60 milyon dolara (345 milyon TL) satıldığını teyit etmişti.

DEFALARCA SATIŞA ÇIKTI ANCAK ALICI BULAMADI

Fon tarafından amme borçlularından haczedilen Adabank AŞ'nin yüzde 94,44'lük hisselerinden oluşturulan Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü daha önce defalarca satışa çıkmış ancak alıcı bulamamıştı. Adabank için son ihale 25 Nisan 2017'de düzenlenmişti. TMSF tarafından ilk defa 60 milyon liralık muhammen bedel ile 26 Haziran 2006 ve 3 Temmuz 2006'da 6183 sayılı kanun kapsamında cebri icra yoluyla satışa sunulan Adabank hisseleri, Fon Kurulunun 13 Aralık 2007 tarih ve 2007/639 sayılı kararı ile "Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" oluşturularak 10 Eylül 2008'de tekrar satışa çıkarılmıştı.

Bundan sonra yapılan birçok ihale ile satışı tekrar gündeme gelen söz konusu banka, 3 Temmuz 2006'da Fon tarafından yapılan ihale sonucu Kuveyt menşeli The International Investor Companye satılmış, ancak BDDK'nın 26 Temmuz 2007 tarihli kararı ile hisse devrine izin verilmemişti. Adabank, Uzan Grubundan devralınmıştı.