Reha Muhtar'a 1 yıl hapis cezası verildi!
Reha Muhtar ile Beşiktaş'ın eski yöneticisi Umut Güner arasındaki davada karar çıktı. Reha Muhtar 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Verilen bu cezanın ertelendiği ifade edildi.
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Umut Güner ile Reha Muhtar arasındaki davada karar belli oldu. Bir dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan gazeteci Reha Muhtar, siyah-beyazlı kulübün eski yöneticisi Umut Güner'in kendisini tehdit ettiğini ifade etmişti. Güner'in vekili, "Müştekinin sanığa karşı ölümle ve yaralama ile ilişkin bir tehdidi bulunmamaktadır. Şikayetçiyiz. Davaya katılma talebimiz vardır." dedi.
CEZA ERTELENDİ
Mahkeme bu talebi kabul görürken Muhtar savunmasında, "Müşteki tarafın ifadeleri yalan değilse en hafif deyimiyle yanlış ifadelerdir. Kişisel haberleşme dedikleri şey 'aşağılık herif' ibaresi ile başlayan cümledir." ifadelerini kullandı. Mahkeme, tarafları dinledikten sonra Reha Muhtar'a TCK 132/3 maddesi uyarınca 1 yıl hapis cezası verdi. Verilen bu cezanın ertelendiği ifade edildi.
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Bu ölmedimi lan halaCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bu alkolik Reha denen soytari hala yasiyormu?Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır