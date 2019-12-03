Reha Muhtar'a 1 yıl hapis cezası verildi!

03.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:54

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Umut Güner ile Reha Muhtar arasındaki davada karar belli oldu. Bir dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan gazeteci Reha Muhtar, siyah-beyazlı kulübün eski yöneticisi Umut Güner'in kendisini tehdit ettiğini ifade etmişti. Güner'in vekili, "Müştekinin sanığa karşı ölümle ve yaralama ile ilişkin bir tehdidi bulunmamaktadır. Şikayetçiyiz. Davaya katılma talebimiz vardır." dedi.

Umut Güner

CEZA ERTELENDİ

Mahkeme bu talebi kabul görürken Muhtar savunmasında, "Müşteki tarafın ifadeleri yalan değilse en hafif deyimiyle yanlış ifadelerdir. Kişisel haberleşme dedikleri şey 'aşağılık herif' ibaresi ile başlayan cümledir." ifadelerini kullandı. Mahkeme, tarafları dinledikten sonra Reha Muhtar'a TCK 132/3 maddesi uyarınca 1 yıl hapis cezası verdi. Verilen bu cezanın ertelendiği ifade edildi.