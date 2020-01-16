Haberler » Spor » Regan Magarity, Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan ayrıldı - Spor

Regan Magarity, Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan ayrıldı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor forması giyen Regan Magarity'in Türkiye macerası kısa sürdü ve başarılı sporcuyla yollar ayrıldı.

16.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:59
Regan Magarity, Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan ayrıldı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Büyükşehir Belediyespor'da İsveçli oyuncu Regan Magarity ile yollar ayrıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, yaptığı açıklamada, sezon başında 1 yıllık anlaşma sağlanan 23 yaşındaki uzun forvet Regan Magarity'nin takımdan ayrıldığını belirtti.

Bayraktar, yarın itibarıyla yeni transfer için girişimlere başlayacaklarını da duyurdu.


Haber Videosu

: Regan Magarity, Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan ayrıldı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (7)

  • YAWHEHEHAHA:
    aklıma onlarda çoban, bizde çoban videosu geldi. . . bu hatun hataya ve türkiyeye fazla. . .
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • YAKO50:
    ne işin var kızım müslüman bir ülkede, sen istediğin özgürlüğü bulamasın burda. sen en iyisi adını özgürlük koydukları ahlaksız yaşayanların yanına dön.
    Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
  • YAKNELA:
    bencede. senin gibi yobazın olduğu yerde niye yaşasınki. kimin ahlaksız olduğu belli. asla insan olamayacaksınız. sizlere hep insanlık dışı varlıklar gözü ile bakıyorum.
    2 1 Yayından Kaldır
  • YAPMA YAV!!!:
    NE İŞİN VAR KIZ ANTEKEDE, GEL MERSİNE DENİZ KUM GÜNEŞ, NARLIKUYU BALIK RAKI, MAVİ YENGEÇ. BURDA HERŞEY ÇOK BOLCAYA ROCK YERSİN. . .
    Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler