Regan Magarity, Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan ayrıldı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor forması giyen Regan Magarity'in Türkiye macerası kısa sürdü ve başarılı sporcuyla yollar ayrıldı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor'da İsveçli oyuncu Regan Magarity ile yollar ayrıldı.
Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, yaptığı açıklamada, sezon başında 1 yıllık anlaşma sağlanan 23 yaşındaki uzun forvet Regan Magarity'nin takımdan ayrıldığını belirtti.
Bayraktar, yarın itibarıyla yeni transfer için girişimlere başlayacaklarını da duyurdu.
Haber Videosu: Regan Magarity, Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan ayrıldı
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aklıma onlarda çoban, bizde çoban videosu geldi. . . bu hatun hataya ve türkiyeye fazla. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hatay gibi araplarla dolu bi vilayette çok bile kalmış. . korkudan gitmiştir. . yazıkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bana top atCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ne işin var kızım müslüman bir ülkede, sen istediğin özgürlüğü bulamasın burda. sen en iyisi adını özgürlük koydukları ahlaksız yaşayanların yanına dön.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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bencede. senin gibi yobazın olduğu yerde niye yaşasınki. kimin ahlaksız olduğu belli. asla insan olamayacaksınız. sizlere hep insanlık dışı varlıklar gözü ile bakıyorum.2 1 Yayından Kaldır
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NE İŞİN VAR KIZ ANTEKEDE, GEL MERSİNE DENİZ KUM GÜNEŞ, NARLIKUYU BALIK RAKI, MAVİ YENGEÇ. BURDA HERŞEY ÇOK BOLCAYA ROCK YERSİN. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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yazık olmuş. . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır