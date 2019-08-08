Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, reçete ve faturaların teslim süresinin 23 Ağustos mesai bitimine kadar uzatıldığını söyledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sagˆlık hizmet sunucularının Temmuz do¨nemi ic¸in SGK'ya teslim etmesi gereken rec¸ete ve faturaların teslim su¨resinin 23 Ağustos mesai bitimine kadar uzatıldığını duyurdu.
8 GÜN EK SÜRE TANINMIŞ OLDU
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sağlık hizmet sunucularının Temmuz do¨nemi ic¸in SGK'ya teslim etmesi gereken rec¸ete ve faturaların teslim su¨resinin 23 Ağustos'a kadar uzatıldı. Bu karar öncesinde ayın 15'ine kadar reçete ve faturaların teslim edilmesi gerekiyordu. Böylece 8 gün ek süre tanınmış oldu.