Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı

08.08.2019 13:40

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sagˆlık hizmet sunucularının Temmuz do¨nemi ic¸in SGK'ya teslim etmesi gereken rec¸ete ve faturaların teslim su¨resinin 23 Ağustos mesai bitimine kadar uzatıldığını duyurdu.

8 GÜN EK SÜRE TANINMIŞ OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sağlık hizmet sunucularının Temmuz do¨nemi ic¸in SGK'ya teslim etmesi gereken rec¸ete ve faturaların teslim su¨resinin 23 Ağustos'a kadar uzatıldı. Bu karar öncesinde ayın 15'ine kadar reçete ve faturaların teslim edilmesi gerekiyordu. Böylece 8 gün ek süre tanınmış oldu.