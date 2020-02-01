Real Valladolid deplasmanda 3 puanı Enes Ünal'ın golüyle aldı

01.02.2020 22:36 | Son Güncelleme: 01.02.2020 22:51

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında Real Valladolid, deplasmanda Mallorca'yı milli oyuncu Enes Ünal'ın attığı golle 1-0 yendi.

Enes, takımına galibiyeti getiren golü 55. dakikada kafa vuruşuyla kaydetti.

Mallorca'da ilk 11'de sahaya çıkan Ünal, 89. dakikada yerini Fede San Emeterio'ya bıraktı.

BU SEZON 4. GOLÜNÜ ATTI

Son haftalarda takımının en iyi oyuncularından biri olarak öne çıkan Enes, bu sezon ligde 4. golünü attı.

Valladolid deplasmanda aldığı galibiyetle puanını 25'e çıkartırken, Mallorca 18 puanda kaldı.

Kaynak: AA