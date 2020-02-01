Haberler » Spor » Real Valladolid deplasmanda 3 puanı Enes Ünal'ın golüyle aldı - Spor

Real Valladolid deplasmanda 3 puanı Enes Ünal'ın golüyle aldı

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Valladolid, deplasmanda Mallorca'yı milli futbolcu Enes Ünal'ın 56. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

01.02.2020 22:36 | Son Güncelleme: 01.02.2020 22:51
Real Valladolid deplasmanda 3 puanı Enes Ünal'ın golüyle aldı

1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında Real , deplasmanda Mallorca'yı milli oyuncu 'ın attığı golle 1-0 yendi.

Enes, takımına galibiyeti getiren golü 55. dakikada kafa vuruşuyla kaydetti.

Mallorca'da ilk 11'de sahaya çıkan Ünal, 89. dakikada yerini Fede San Emeterio'ya bıraktı.

BU SEZON 4. GOLÜNÜ ATTI

Son haftalarda takımının en iyi oyuncularından biri olarak öne çıkan Enes, bu sezon ligde 4. golünü attı.

Valladolid deplasmanda aldığı galibiyetle puanını 25'e çıkartırken, Mallorca 18 puanda kaldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler