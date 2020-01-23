: Real Betis, Max Kruse'ye talip oldu

23.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:46

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Max Kruse ile ilgili transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı lacivertli yönetimin satışına onay vermeyi düşünmediği Alman futbolcu için son olarak Real Betis'in devreye girdiği ve transfer için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen Max Kruse için Real Betis yetkilileri girişimde bulundu. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Bayer Leverkusen ve Leicester ile adı anılan oyuncu için Real Betis'in devreye girdiği ve transfer konusunda görüşmelere başladığı kaydedildi.

YÖNETİM SATIŞA SICAK BAKMIYOR

Fenerbahçe'de transferde limit yaratabilme adına Max Kruse'un satılacağı iddiaları artmaya başlamıştı. Gaziantep FK deplasmanında gol atan Max Kruse'yle ilgili edinilen bilgiye göre herhangi bir transfer durumu söz konusu değil. Sarı lacivertli kulüp ve oyuncu ayrılıkla ilgili bir düşünce içerisinde bulunmuyor. Max Kruse'un Fenerbahçe'de forma giymeye devam edeceği öğrenildi.

Max Kruse bu sezon Fenerbahçe'de forma giydiği 13 lig maçında 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

(FutbolArena)

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