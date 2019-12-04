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Real Betis, Elneny'yi transfer etmek istiyor

İspanyol basını, Real Betis'in, Beşiktaş'ın Milan'dan kiraladığı Mısırlı oyuncu Mohammed Elneny'nin peşinde olduğunu yazdı.

04.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:57
Real Betis, Elneny'yi transfer etmek istiyor

'ın sezon başında Premier Lig ekibi 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohammed Elneny'e La Liga'dan talip çıktı. Estadio Deportivo'nun okuyucularına aktardığı habere göre Elneny'e La Liga ekiplerinden talip oldu.

RUBİ ÇOK İSTİYOR

La Liga temsilcisinin, Mısırlı orta saha ile sözleşme yapmak istediği ve bonservisini almak istediği vurgulandı. 27 yaşındaki futbolcu için ocak ayında Real Betis'in devreye gireceği ve Arsenal ile görüşeceği aktarıldı. Real Betis teknik direktörü Rubi'nin, Elneny transferini çok istediği ve orta sahasının 'dinamosu' olarak kullanacağı kaydedildi.

ARSENAL 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Mısırlı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Arsenal'in ise ayrılığa sıcak baktığı, 10 milyon euroluk bonservis talep edeceği belirtildi. Mohammed Elneny, bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 11 müsabakada 896 dakika forma giydi.

(Güneş)


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: Real Betis, Elneny'yi transfer etmek istiyor
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