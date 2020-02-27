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RB Salzburg-Eintracht Frankfurt maçına fırtına engeli

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanması planlanan RB Salzburg-Eintracht Frankfurt maçı fırtınadan dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

27.02.2020 17:27 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:44
RB Salzburg-Eintracht Frankfurt maçına fırtına engeli

UEFA Ligi son 32 turu rövanşında RB ile , bugün TSİ 23.00'te Avusturya'da karşı karşıya gelecekti. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Avusturyalı yetkililerin fırtına uyarısından dolayı müsabakanın ertelendiği belirtildi.

İLK MAÇI FRANKFURT 4-1 YENMİŞTİ

Kentte rüzgarların saatte 120 km hızı bulduğu ifade edildi. UEFA ayrıca maçın ne zaman oynanacağını en yakın sürede açıklayacaklarını ifade etti. Almanya'da oynanan ilk maçı Eintracht Frankfurt 4-1'lik skorla kazanmıştı.

Kaynak: İHA


Haber Videosu

: RB Salzburg-Eintracht Frankfurt maçına fırtına engeli
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